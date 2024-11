Contratações, Super Mundial e Abel: Leila Pereira elenca prioridades do Palmeiras

Superar os resultados da gestão anterior é o principal objetivo de Leila Pereira em seu novo mandato no comando do Palmeiras. Reeleita no último domingo (24), a presidente venceu Savério Orlandi, candidato da oposição, com mais de 70% dos votos.

continua após a publicidade

+ Leila Pereira é reeleita presidente do Palmeiras

Para isso, ela aposta na manutenção de Abel Ferreira à frente do comando técnico da equipe. Contratado em outubro de 2020, o treinador português soma dez títulos, igualando Osvaldo Brandão como o mais vitorioso da história do Palmeiras. No entanto, seu contrato atual é válido apenas até o final do próximo ano.

- É um trabalho muito robusto que nós temos aqui e eu gostaria muito de passar, imagina que coisa linda, passar os dois mandatos com o mesmo treinador, que sem dúvida nenhuma é o maior treinador da história do Palmeiras - explicou.

continua após a publicidade

Patrocinador máster

Com a iminente saída da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM) como patrocinadoras em dezembro, o Palmeiras encaminhou acerto com a Sportingbet, que irá pagar R$ 100 milhões fixos, pelo principal espaço do uniforme do Verdão nos próximos quatro anos.

Em entrevista após a reeleição, a mandatária evitou confirmar o acerto com a empresa, mas ressaltou que as casas de apostas elevaram o patamar de investimento no futebol brasileiro nos últimos anos.

continua após a publicidade

- Temos várias empresas interessadas, mas hoje mudou muito a realidade dos investimentos. As casas de apostas chegaram com investimento muito grande. E sem investimento você não faz futebol como nós queremos. Nós precisamos de dinheiro. Primeiro de tudo, dinheiro. Depois, responsabilidade - afirmou Leila.

Saída de Estêvão não altera o planejamento do Palmeiras

Apesar da venda de Estêvão ao Chelsea, da Inglaterra, por 61,5 milhões de euros, Leila Pereira não buscará uma "estrela" no mercado. Para a presidente, o sucesso da equipe nas últimas temporadas é fruto da força do elenco, e não de grandes contratações.

- Não vai ter (contratação de uma estrela). Para mim, as grandes figuras do Palmeiras estão conosco, é esse nosso elenco que é muito competitivo, que está conosco há algum tempo, muito vitorioso - explicou.

A empresária, no entanto, afirmou que o departamento de futebol está atento a eventuais oportunidades no mercado e garantiu que o clube trará, pelo menos, três reforços em 2025.

Estêvão deixará o Palmeiras após a disputa do Super Mundial (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras