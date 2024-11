Leila Pereira é reeleita presidente do Palmeiras

Leila Pereira foi reeleita presidente do Palmeiras e seguirá no cargo até o final de 2027. A votação ocorreu neste domingo (24), na sede social do clube, com a participação dos associados. Na disputa, a atual mandatária superou Savério Orlandi.

Foram 3.183 votos nestas eleições. A empresária recebeu 2.295 votos, contra 858 do advogado, que tentava seu primeiro mandato frente ao Verdão. Além disso, 30 associados votaram em branco.

Votação

Leila Pereira:

Savério Orlandi:

Chapa "Palmeiras Campeão"

Presidente: Leila Pereira

Vice-presidente: Maria Teresa Bellangero

2º vice: Paulo Buosi

3º Vice: Everaldo Coelho

4º vice: Márcio Martin

Novidade para Leila

Em outubro, o Conselho Deliberativo do Palmeiras deu sinal verde para as chapas de Leila Pereira e Savério Orlandi, oficializando a disputa pela presidência do clube. Pela primeira vez, Leila, atual mandatária, teve um adversário direto na corrida eleitoral.

O grupo "Palmeiras Campeão", de Leila, conquistou 168 votos, enquanto "Palmeiras Minha Vida é Você", de Savério, somou 85. Dez conselheiros optaram por votos em branco. Para avançar, cada chapa precisava de no mínimo 44 votos, o equivalente a 15% dos 288 conselheiros aptos a participar.

Patrocínio Máster

Ao final da temporada, Crefisa e Faculdade das Américas (FAM), empresas de Leila Pereira, deixarão de patrocinar o uniforme do Palmeiras. A diretoria já fechou contrato com a Sportingbet, que assumirá o posto de patrocinadora máster a partir de 2025.

O novo acordo prevê o pagamento fixo de R$ 100 milhões por temporada, além de R$ 50 milhões em bonificações atreladas a metas esportivas. O contrato terá duração de quatro anos.

