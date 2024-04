Quem tem a maior fortuna: Leila Pereira ou John Textor?

⚫⚪ Fortuna de John Textor: R$ 7,6 bilhões



Dono da SAF do Botafogo desde 2022, John Textor tem sua fortuna estimada entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão (entre R$ 5 bilhões e R$ 7,6 bilhões, na cotação atual) - valor próximo ao da presidente do Palmeiras. O patrimônio do empresário é composto por vários ativos, entre eles a Eagle Football Holding.



Além do Botafogo, ele é dono do Lyon (FRA), do RWD Molenbeek (BEL) e tem participação acionária no Crystal Palace (ING). Vale destacar, no entanto, que John Textor é formado em economia e fez sua fortuna trabalhando no ramo de tecnologia e cinema.



➡️ Palmeiras move ação no STJD contra John Textor, dono do Botafogo



👀 Relação estremecida



Leila Pereira e John Textor vivem uma relação estremecida desde a reta final do Brasileirão de 2023, no qual foram rivais diretos. Nesta terça-feira (2), por exemplo, o Palmeiras entrou com uma ação no STJD contra o empresário norte-americano, depois que ele voltou voltar a falar, sem apresentar provas, que o clube tem sido beneficiado com manipulação de resultados.



O Verdão pede ao STJD para que Textor seja punido financeiramente e também suspenso por cada declaração em que envolva o Palmeiras em manipulação.