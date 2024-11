Leila Pereira revela planos para reforços e comenta renovação de Abel no Palmeiras

Reeleita presidente neste domingo (24), Leila Pereira compartilhou algumas de suas propostas para o próximo triênio à frente do Palmeiras. Embora o foco do clube seja a busca pelo tricampeonato brasileiro, a mandatária adiantou que planeja iniciar conversas para a renovação de Abel Ferreira após a competição.

➡️ Leila Pereira é reeleita presidente do Palmeiras

No comando do Palmeiras desde outubro de 2020, Abel Ferreira já conquistou dez títulos e igualou Osvaldo Brandão como o técnico com mais troféus na história do clube. Seu contrato vai até o final do próximo ano.

- Isso eu já respondi diversas vezes. O Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025. O nosso foco total hoje é a busca pelo tricampeonato brasileiro, não pensamos em outra coisa. Aí depois, quando as coisas estiverem mais tranquilas, não tenha dúvidas que eu vou conversar, sim, com o nosso treinador, porque é meu desejo que ele fique conosco até dezembro de 2027 - afirmou Leila em entrevista.

Apesar da disputa do Super Mundial em 2025, Leila Pereira não considera necessário contratar "reforços estrelados". Para a presidente, a força do elenco alviverde é o principal fator responsável pelo sucesso esportivo do time nos últimos anos, incluindo as conquistas de duas Libertadores consecutivas (2020 e 2021).

- Reforços estrelados não são a visão que trabalhamos no Palmeiras. Nossa grande estrela é o elenco, que tem trabalhado conosco há bastante tempo e conquistado muitos títulos. Em toda janela, buscamos reforçar o elenco sempre com as orientações e definições da nossa comissão técnica e do nosso diretor de futebol. É com essa linha que vamos continuar trabalhando - completou.

Leila e demais integrantes da chapa "Palmeiras Campeão" (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Resultado da eleição do Palmeiras

Nas eleições, foram computados 3.183 votos. Leila Pereira obteve 2.295 votos, enquanto Savério Orlandi, que concorria ao seu primeiro mandato no comando do Palmeiras, recebeu 858 votos. Além disso, 30 associados votaram em branco.