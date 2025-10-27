A falta de prestígio de Endrick no Real Madrid continua. O clássico do último domingo (26), contra o Barcelona, foi apenas mais uma partida em que o centroavante não foi utilizado pelo técnico Xabi Alonso. E se Vini Jr reclamou de ter sido substituído, o ex-jogador do Palmeiras vai perdendo espaço até para ser lembrado para a Seleção Brasileira. Mas e o valor de mercado dele?

Na primeira avaliação, ainda no time sub-20 do Palmeiras, Endrick valia € 15 milhões. Isso em agosto de 2022, e com base em números aferidos pelo site especializado Transfermarkt. Três meses depois, tal valor subiu para € 20 milhões, e se manteve assim em abril do ano seguinte, quando ele já estava consolidado como profissional, mesmo tendo ainda 16 anos.

As avaliações seguintes mostraram contínua valorização: € 25 milhões em julho de 2023, € 45 milhões em dezembro daquele ano e € 55 milhões em março de 2024. O auge da carreira do centroavante, até aqui, foi em junho do ano passado: ele tinha 17 e foi observado com € 60 milhões de valor. Foi a última avaliação dele como jogador do Palmeiras.

Quando no Real Madrid, a avaliação de dezembro do ano passado foi de € 40 milhões. Já no último mês de junho, o valor caiu para € 35 milhões. Ainda não houve divulgação de atualização mais recente, mas a tendência é de nova queda. Endrick ficou no banco da última partida, e é o máximo que tem conseguido nesta temporada.

O mundo da bola tem manifestado preocupação com a situação de Endrick no Real Madrid. Apto fisicamente desde setembro, o atacante de 19 anos permanece como o único jogador de linha do elenco merengue que ainda não atuou sob o comando de Xabi Alonso nesta temporada. Diante desse cenário, veículos de comunicação noticiaram que o atleta estaria aberto a avaliar novas oportunidades, em busca de mais tempo em campo, visando uma possível convocação para a Seleção Brasileira, dirigida por Carlo Ancelotti, com foco na Copa do Mundo de 2026.

Com base nessas informações, o Lance! reuniu possíveis equipes consideradas ideais e realistas para o jovem. O texto concebe tanto o que já foi divulgado pela imprensa quanto as opções que poderiam favorecer sua consolidação no futebol europeu e o fortalecimento de suas chances de representar o Brasil no próximo Mundial.