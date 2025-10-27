MLS e k-pop: entenda a nova parceria entre EUA e Coreia do Sul

Uma conexão comercial entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Ou entre o k-pop e Los Angeles. Mais especificamente, entre a plataforma de entretenimento e estilo de vida Hybe e o Los Angeles FC (LAFC). A parceria inédita se dá para patrocínio no no jogo da Major League Soccer (MLS) desta quarta-feira, contra o Austin.

A empresa e o time da MLS vão ativar a parceria no BMO Stadium, casa do LAFC, apresentando a culinária inspirada na da Coreia do Sul além de outros eventos. Fora um show de luzes ao som de músicas de artistas da Hybe. A ideia é fazer do local um espaço de imersão do K-pop naquele mometo.

- Música e esporte têm o poder de transcender fronteiras e idiomas, e o LAFC criou novas pontes entre a Coreia do Sul, os EUA e o mundo. A enorme diversidade de Los Angeles e a rica herança da cultura coreana fizeram do LAFC o parceiro perfeito para a primeira colaboração da Hybe na MLS, e não poderíamos estar mais animados em fortalecer nosso vínculo com os fãs em LA - disse Bang Si-Hyuk, presidente da plataforma.

Larry Freedman, copresidente do LAFC, foi na mesma linha. Ele prevê sinergia entre os envolvidos no local.

- Conhecemos o poder da cultura de fãs apaixonados. Juntos, criaremos uma experiência inesquecível no BMO Stadium que destaca a energia do K-pop e a inclusão do nosso clube e cidade - afirmou o dirigente.

Em campo

A parceria entre uma empresa sul-coreana e um time de futebol dos Estados Unidos não é sem motivo. Apesar de contar com jogadores conhecidos, como o goleiro francês Hugo Lloris, o maior destaque da equipe nesta temporada é Son Heung-min, natural exatamente da Coreia do Sul. Ele tem nove gols em dez jogos nesta temporada.

