A mais de 340 quilômetros do litoral paulista, Ribeirão Preto assumiu de vez o papel de um dos principais centros globais do beach tennis. Depois de sediar o Sand Series em 2023 e 2024, o município voltou ao topo do calendário internacional ao receber novamente os principais eventos da Federação Internacional de Tênis (ITF), em parceria com a Federação Paulista de Tênis e a Goolaço, responsável pela produção e operação dos torneios.

Em 2025, a cidade foi palco de três grandes competições consecutivas: Sand Series, Tour Finals, que já aconteceram, e a Copa do Mundo, que está em andamento. Juntas, elas distribuirão mais de R$ 1,2 milhão em premiações e consolidarão Ribeirão como um dos destinos mais influentes do circuito mundial.

Além disso, o Beach Tennis movimentou R$ 26 milhões na economia local em 2025, consolidando o impacto financeiro da modalidade no município. O Sand Series abriu a temporada local em outubro, reunindo atletas de vários países e impulsionando a economia regional. Agora, o município se organiza para o Tour Finals, de 29 de novembro a 6 de dezembro, e para a Copa do Mundo, que encerra o calendário global entre 8 e 14 de dezembro.

O impacto vai além das quadras. Na edição de 2024 da Copa do Mundo, cerca de 60% dos torcedores eram de fora de Ribeirão Preto, reforçando a força turística e o poder de atração dos eventos. Para o comitê organizador, os dados comprovam que a cidade se estabeleceu como referência internacional da modalidade.

— Ribeirão Preto abraçou o beach tennis de uma forma única. Criamos aqui um ambiente que atrai os melhores atletas do mundo, grandes marcas e milhares de torcedores. Esses torneios representam muito mais do que partidas, movimentam a economia, fortalecem o esporte e colocam o município em um patamar global — afirma Anderson Rubinatto, membro do comitê organizador.

Com três competições de elite em sequência e expectativa de recorde de público, Ribeirão Preto confirma sua vocação para grandes eventos esportivos e reafirma sua posição como um polo de destaque no cenário mundial do beach tennis. Os torneios são chancelados pela Federação Internacional de Tênis (ITF), organizados pela Federação Paulista de Tênis e contam com a Goolaço como empresa responsável pela produção e operação dos eventos.