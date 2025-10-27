Clube da Champions League renova com a Puma por dez anos

Representante turco na fase de liga da Champions League, o Galatasaray renovou o contrato com a fornecedora de material esportivo Puma. A empresa alemã e o clube de Istambul estenderam a parceria iniciada em 2023 por mais dez anos, numa prova de satisfação das partes com os resultados obtidos.

- Nessa parceria de longo prazo, queremos torná-la ainda mais significativa com novos projetos que alcancem os torcedores do Galatasaray. Este acordo será não apenas uma parceria de hoje, mas também parte de nossa visão de moldar o futuro. Estamos aqui para a cerimônia de assinatura do contrato mais longo e de maior valor da história do futebol turco - destacou Taylan Akgöz, diretor de esportes coletivos da Puma Turquia.

Na Champions League, O Galatasaray ocupa a 14ª posição após duas vitórias e uma derrota. No campeonato local, a equipe está invicta: são 28 pontos conquistados por meio de nove vitórias e um empate até aqui. E cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Trabzonspor. A equipe conta, atualmente, com nomes conhecidos como Gündogan, Gabriel Sara, Sané e Icardi.

- A renovação que assinamos com a Puma não é apenas um patrocínio de uniformes, mas uma importante aliança estratégica que mostra que o Galatasaray, ao caminhar com segurança rumo ao futuro com a força de sua história, tem ao seu lado uma marca mundial de confiança. Desde 1905, o Galatasaray não é apenas um clube esportivo, mas também o mais forte representante internacional da Turquia. Com essa consciência, buscamos em cada passo fortalecer tanto o sucesso esportivo quanto o valor global da marca - completou o presidente do Galatasaray, Dursun Aydın Özbek.

