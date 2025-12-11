A parceria foi prolongada. A CBB e marca japonesa Molten renovaram contrato para fornecimento das bolas dos campeonatos da confederação. O acordo dá sequência à parceria, mas não foram divulgados valores, nem o tempo de duração do novo contrato. A empresa, três meses atrás, já havia dado um outro passo importante no marcado brasileiro.

Esse novo acordo foi assinado na sede da Basquete Brasil, no Rio de Janeiro. Estavam presentes secretário-geral da CBB, Carlos Fontenelle, o distribuidor da Molten no Brasil, Murilo Saba, e o diretor para a América Latina, Alfonso Ayala.

- A Molten é a melhor bola do mundo e o basquete brasileiro merece o que tem de melhor sempre. Feliz pela renovação de contrato e com a certeza de que vamos avançar cada vez mais nessa parceria - celebrou Marcelo Sousa, presidente da CBB.

A marca é a mesma que fornece as bolas oficiais da Olimpíada e das competições Fiba no basquete 5x5. No Brasil, é a bola de todas as competições oficiais da CBB, incluindo de base.

