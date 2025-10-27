Fortaleza anuncia patrocínio de empresa de eletrodomésticos cearense

O Fortaleza anunciou mais um patrocinador para o futebol masculino profissional na temporada de 2025. A Romazi, empresa cearense de eletrodomésticos, estampará a barra lateral do calção do Tricolor do Pici até o final do ano.

A empresa que fechou a parceria comercial com o Laion lidera o mercado de eletrodomésticos no Norte e no Nordeste brasileiro. Arthur Marinho, gerente comercial do Fortaleza, destacou que está orgulhoso de fechar uma parceria com mais uma empresa influente do Brasil.

O gerente também ressaltou que o acordo é mais uma forma de provar que o Tricolor enxerga o futebol brasileiro como um canal capaz de ligar a visibilidade e a conexão.

— O Fortaleza é uma marca forte e querida, que representa muito para o povo cearense. Para a Romazi, é motivo de orgulho fazer parte dessa história e estar presente em um dos maiores símbolos da torcida, o Manto Tricolor - afirma Thalita Lopes, Gerente de Marketing da Romazi.

A Romazi é a sétima empresa cearense que irá estampar o uniforme da equipe nesta temporada.

Partida entre Fortaleza e Flamengo, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Fortaleza na temporada

Lutando contra o rebaixamento, o Laion conquistou uma vitória importante na última rodada. Diante da sua torcida, o Fortaleza bateu o vice-líder Flamengo, pelo placar de 1 a 0.

Como foi o jogo contra o Flamengo?

A equipe da casa adotou, desde os primeiros minutos, uma forte postura na marcação. A ideia do técnico Martín Palermo era recuperar a bola e sair em velocidade, explorando os espaços. Foi assim que Bareiro quase abriu o placar - Ayrton Lucas tirou em cima da linha.

Em outra ocasião, o Flamengo perdeu a bola no ataque e Herrera acionou rapidamente Breno Lopes. O atacante carregou, levou para a direita e finalizou no canto de Rossi, abrindo o placar na Arena Castelão.

O Flamengo voltou melhor no 2º tempo e conseguiu explorar mais espaços no campo adversário. Saindo menos ao ataque, o Fortaleza passou a marcar em um 4-4-2. Mesmo com as mudanças promovidas por Filipe Luis, o 1 a 0 permaneceu no placar.

Assim, o Tricolor conseguiu respirar na complicada luta contra o rebaixamento. No outro lado, sem tempo para lamentar, o Rubro-Negro terá pela frente o jogo de volta contra o Racing-ARG. A partida acontecerá pela semifinal da Copa Libertadores.