Emissora fecha exclusividade nas transmissões das finais da NBA

A aquisição pelo Prime Video põe fim a uma era de 29 anos da ESPN Brasil como detentora exclusiva das transmissões das finais da NBA no país. A emissora do grupo Disney manteve os direitos em todos os anos desde 1996. Com isso, encerra essa sequência com a cobertura do título do Oklahoma City Thunder na última temporada, em 2024/25.

A mudança resulta do novo acordo global de transmissão da NBA, avaliado em US$ 76 bilhões, que envolve três grandes conglomerados de mídia: Disney (ESPN/ABC), NBCUniversal (NBC/Peacock) e Amazon (Prime Video). O contrato tem duração de 11 anos e começará na próxima temporada.

A plataforma iniciou sua participação no mercado brasileiro de transmissões da NBA em 2022, quando passou a exibir jogos regulares a partir da temporada 2022/2023. Com isso, gradualmente ampliou sua presença, chegando a transmitir as finais da Conferência Leste nos últimos anos.

Nos dois anos anteriores, a empresa norte-americana estabeleceu parceria com a Band para exibição das finais da NBA na TV aberta brasileira. A clara crescente demostra, assim, seu interesse em expandir cada vez mais sua atuação no mercado esportivo nacional.

Durante as negociações do acordo global firmado pela NBA em 2024, uma das exigências da Amazon foi a possibilidade de transmitir as séries decisivas da liga. Com o novo contrato, eles terão direito a exibir seis das próximas 11 finais para os brasileiros. Além das decisões, a plataforma transmitirá mais de 150 jogos da temporada regular e toda a Copa da NBA, competição que acontece entre novembro e dezembro.

As finais da NBA de 2026 estão agendadas para começar em 4 de junho, com um possível jogo 7 marcado para 21 do mesmo mês, caso a série chegue ao limite máximo de partidas.

Antes juntos na ESPN, a dupla Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli deve continuar no comando da narração dos jogos decisivos no Prime Video. Ainda não há confirmação se a Band continuará como parceira para as transmissões em TV aberta a partir de 2026.