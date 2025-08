O domínio das ligas europeias no futebol não é um movimento novo, muito menos inesperado para quem acompanha o mundo da bola. As estratégias de expansão de marca tornam os clubes cada vez mais globais e, além dos resultados dentro de campo, os times também conquistam um retorno financeiro expressivo. A prova disso é o levantamento das ligas que têm os clubes com maior receita no mundo, onde apenas uma das sete citadas não é europeia.

A pesquisa anual feita pela Deloitte reúne os 30 clubes com os maiores faturamentos do mundo. Em todas as temporadas, a liderança fica com uma equipe do Velho Continente, mas será que alguma dessas ligas pode ser tratada como dominante nesse movimento? O Lance! Biz mostra quais são os países que mais têm representantes no levantamento.

Na temporada 2023/24 (última atualização da Deloitte), vale destacar que há uma única liga não-europeia a entrar na pesquisa, que é justamente o Brasileirão, com a participação do Flamengo no ranking. Em dez anos de levantamento feito pela Deloitte, essa é a primeira vez que um time de outro continente aparece.

No recorte do 1º ao 29º colocado da lista, a predominância é da Premier League. Atualmente, o campeonato inglês é, com sobra, a competição que mais tem representantes do ranking de maiores faturamentos do futebol. No total, a liga foi responsável por faturar 7,11 bilhões de euros em 2024/25, ou R$45,4 bilhões na cotação atual, o que representa 49,83% do total do ranking, que é de 14,28 bilhões de euros (R$ 91,16 bilhões).

O recorte, que reúne a elite do futebol mundial, é uma forma de representar a força da competição no futebol. Não é uma novidade a presença da Premier League no topo, já que a liga é que mais fatura com direitos de transmissão internacional, a que mais paga para o campeão do torneio e dona dos maiores gastos em janelas de transferências dos últimos anos.

Quem lidera a lista da Premier League é o Manchester City, segundo colocado geral do ranking, com 837,8 milhões de euros, seguido do rival Manchester United, quarto no geral, com 7706 milhões. Esses são os dois ingleses que aparecem no top cinco. No total, são 14 representantes na pesquisa. O "big six" dos maiores do país fica completo com Arsenal (7º), Liverpool (8º), Tottenham (9º) e Chelsea (10º).

O levantando ainda mostra uma “classe média” da Inglaterra com uma alta arrecadação. O Newcastle, que é um novo rico da liga, somou 371,8 milhões de euros em faturamento, valor acima das tradicionais Juventus, Napoli e Roma, da Itália, ou do Lyon e Olympique de Marselha, da França. West Ham, Aston Villa, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham e Wolverhampton também integram o top 30 global.

Veja o ranking das ligas que mais faturam em 2023/24

<em>Valores com base no levantamento da Deloitte.</em> Liga Clubes Valor em euros (e em real) Premier League Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Newcastle, West Ham, Aston Villa, Brighton, Cristal Palace, Everton, Fulham e Wolverhampton 7,11 bilhões (R$ 45,4 bi) La Liga Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid 2,21 bilhões (R$ 14,1 bi) Serie A Milan, Inter de Milão, Juventus, Napoli e Roma 1,64 bilhões (R$ 10,5 bi) Ligue 1 PSG, Olympique de Marselha e Lyon 1,52 bilhões (R$ 9,73 bi) Bundesliga Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt 1,25 bilhões (R$ 8,66 bi) Liga Portugal Benfica 224 milhões (R$ 1,42 bi) Brasileirão Flamengo 198 milhões (R$ 1,26 bi)

*Vale destacar que o ranking leva em consideração a soma dos representantes de cada liga que integram o top 30 global de maiores faturamentos. O valor não é a receita geral de cada uma das ligas.

**Confira o valor e a ordem do ranking por clube ao fim da matéria.

Diferença da Premier League para outras ligas

O fato da liga inglesa ter 14 dos 30 times de maior receita atualmente faz com que o campeonato inglês leve uma vantagem larga contra os outros países. Na comparação da Premier League com a La Liga, da Espanha, que é a segunda colocada, os times do campeonato inglês somam mais de três vezes o faturamento dos espanhóis.

A Espanha tem "apenas" três representantes no ranking. O líder Real Madrid, clube que mais faturou na temporada 2023/24, se junta ao Barcelona, sexto colocado geral, e o Atlético de Madrid, 12º da lista. No total, o trio somou 2,21 bilhões de euros (R$ 14,1 bi). Mesmo com menos representantes no top 30, a La Liga ainda fica na frente Serie A, da Itália.

A liga italiana tem cinco representantes, Milan, Inter de Milão, Juventus, Napoli e Roma. Juntos, as equipes faturaram 1,64 bilhões de euros (R$ 10,5 bi) na temporada, o que coloca a competição à frente da Ligue 1, da França, e da Bundesliga, da Alemanha.

Essas duas ligas tem um aspecto em comum: um dos gigantes do torneio é quem puxa o valor de arrecadação para o alto, apesar de terem outros representantes no top 30. No caso da França, o PSG (que na temporada de levantamento ainda não havia sido campeão da Champions) é o terceiro colocado geral com 805,9 milhões de euros (R$5,14 bilhões) de receita, valor que é maior que a soma do Olympique de Marselha (19º) e Lyon (20º). Juntos, os times fizeram 551,1 milhões de euros (R$ 3,51 bilhões).

Na Alemanha, o caso é parecido com o Bayern de Munique. A equipe bávara somou 765,4 milhões de euros (R$4,88 bilhões) de faturamento, o que o coloca na quinta posição do ranking. A Bundesliga ainda tem o Borussia Dortmund e o Eintracht Frankfurt entre os 30 maiores. A dupla somada representa 758,9 milhões de euros (R$ 4,84 bilhões), número abaixo do que o Bayern apresentou na lista.

Brasil e Portugal presentes

Isolados, Benfica e Flamengo também fazem parte dessa lista. Eles aparecem como "intrusos" por serem os únicos dos seus clubes a fazerem parte do levantamento Enquanto o Benfica entrou na 25ª posição com 224 milhões de euros (R$1,43 bilhões), o Flamengo fecha o top 30 com 198,2 milhões de euros (R$1,26 bilhões) arrecadados.

Por estarem sozinhos, a Liga Portugal e o Brasileirão aparecem bem abaixo das demais competições. Enquanto todas entram na casa dos "bilhões" de euros faturados, os times mantém as ligas na casa dos "milhões".

Confira os 30 clubes de maior faturamento do mundo

Real Madrid – 1,045 bilhão de euros (R$6,672 bilhões) Manchester City – 837,8 milhões de euros (R$5,345 bilhões) PSG – 805,9 milhões de euros (R$5,144 bilhões) Manchester United – 770,6 milhões de euros (R$4,920 bilhões) Bayern de Munique – 765,4 milhões de euros (R$4,889 bilhões) Barcelona – 760,3 milhões de euros (R$4,855 bilhões) Arsenal – 716,5 milhões de euros (R$4,573 bilhões) Liverpool – 714,7 milhões de euros (R$4,561 bilhões) Tottenham – 615 milhões de euros (R$3,925 bilhões) Chelsea – 545,5 milhões de euros (R$3,486 bilhões) Borussia Dortmund – 513,7 milhões de euros (R$3,281 bilhões) Atlético de Madrid – 409,5 milhões de euros (R$2,613 bilhões) Milan – 397,6 milhões de euros (R$2,538 bilhões) Inter de Milão – 391 milhões de euros (R$2,497 bilhões) Newcastle – 371,8 milhões de euros (R$2,373 bilhões) Juventus – 355,7 milhões de euros (R$2,270 bilhões) West Ham – 322,2 milhões de euros (R$2,057 bilhões) Aston Villa – 310,2 milhões de euros (R$1,980 bilhões) Olympique de Marselha – 287 milhões de euros (R$1,832 bilhões) Lyon – 264,1 milhões de euros (R$1,686 bilhões) Brighton – 256,8 milhões de euros (R$1,639 bilhões) Napoli – 253,6 milhões de euros (R$1,618 bilhões) Roma – 249 milhões de euros (R$1,589 bilhões) Eintracht Frankfurt – 245,2 milhões de euros (R$1,565 bilhões) Benfica – 224 milhões de euros (R$1,430 bilhões) Crystal Palace – 218,9 milhões de euros (R$1,397 bilhões) Everton – 217,6 milhões de euros (R$1,390 bilhões) Fulham – 212,2 milhões de euros (R$1,354 bilhões) Wolverhampton – 206,9 milhões de euros (R$1,321 bilhões) Flamengo – 198,2 milhões de euros (R$1,264 bilhões)