De volta ao Portland Trail Blazers, Damian Lillard fará novo reencontro do passado fora das quadras da NBA. O armador de 35 anos adiciona um novo capítulo à sua história ao assumir como General Manager na faculdade de Weber State, em Utah (EUA). Este movimento marca um feito inédito no basquete dos Estados Unidos, já que ele se torna o segundo atleta em atividade a ocupar uma posição administrativa em um time da NCAA, atrás apenas de Stephen Curry.

Poucas semanas após sua volta ao Trail Blazers, Lillard anunciou a nova parceria com sua antiga universitário, na qual frequentou antes da ida à NBA. O veterano fechou acordo para se tornar o principal gerente geral da equipe da NCAA. Com isso, ficará responsável por elevar o programa de basquete, dentro e fora de quadra.

— Meu relacionamento com o técnico (Eric) Duft e este programa significam muito para mim, e ver o sucesso do programa significa muito para mim. Sinto que posso fazer muito para ajudar o programa a ter sucesso, para ajudar os jogadores, mesmo individualmente, a continuarem a desenvolver suas carreiras além da faculdade, isso é algo que me encanta — disse Lillard, em sua última ida ao campus da Weber State.

Para dar continuidade a essa relação, o armador trabalhará diretamente com a comissão técnica da equipe. Segundo a própria NBA, o papel de Lillard envolve fornecer "insights, mentoria e orientação" para as lideranças do time universitário.

Tradução: "Um legado continua em Ogden. A lenda dos Wildcats, Damian Lillard, está oficialmente se juntando ao time de basquete masculino da Weber State como o novo gerente geral. Dame assume uma função de liderança que ajudará a moldar o futuro do basquete Wildcat. Uma nova era começa agora."

Damian Lillard em ação pela Weber State na NCAA (Foto: Reprodução/NBA)

Stephen Curry foi 1ª atleta da NBA a assumir cargo na NCAA

Na faculdade de Davidson, Curry terá a responsabilidade de atuar como auxiliar-técnico, uma posição que lhe permitirá influenciar diretamente o crescimento dos atletas. Além de suas funções administrativas, ele também estará envolvido em um fundo dedicado a programas esportivos masculinos e femininos. Este fundo visa proporcionar aos estudantes as mesmas oportunidades que o camisa 30 teve durante sua formação na instituição.

O jogador expressou seu entusiasmo em um comunicado oficial, destacando a qualidade da experiência educacional e esportiva que a faculdade oferece. Ele enfatizou a importância de criar um ambiente onde estudantes talentosos possam prosperar tanto academicamente quanto no esporte.