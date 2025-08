O destino do goleiro Carlos Miguel ainda é incerto. Liberado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, para procurar um novo clube, o jogador ex-Corinthians se tornou uma alternativa viável tanto para outros clubes europeus quanto para equipes brasileiras. Atualmente, o valor de mercado e o salário do arqueiro podem ser considerados acessíveis para algumas das equipes do futebol nacional.

Em julho de 2024, o Corinthians anunciou a venda do goleiro para o Nottingham Forest por 4 milhões de euros, cerca de R$ 23 milhões na cotação da época, valor que era referente à multa do jogador. O momento da saída do Brasil foi período de maior alta de Carlos Miguel no mercado da bola, quando ele atingiu os mesmos 4 milhões de euros de valor de mercado.

Com apenas três jogos disputados pelo time inglês, o brasileiro não se firmou no elenco. Desde então, manteve seu valor de mercado o mesmo e, atualmente, é avaliado pelo mesmo valor de quando deixou o Brasileirão rumo a Premier League. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Ou seja, a contratação do jogador deve acontecer por um valor próximo daquele que foi concretizado na venda do Corinthians. Na cotação atual, o valor gira em torno de R$ 22 milhões. Mesmo que não tenham informações sobre quanto ou qual o modelo o Nottingham adotaria no negócio, é plausível imaginar que equipes do Brasileirão consigam competir no mercado pela contratação do goleiro diante do valor de mercado de Carlos Miguel.

Carlos Miguel foi apresentado no Nottingham Forest em julho de 2024. (Foto: Reprodução)

Salário de Carlos Miguel no Nottingham

Se o valor de mercado não é tão distante da realidade brasileiro, o salário menos ainda. O goleiro saiu do Brasil em alta pela boa fase que vivia no Corinthians e, mesmo sem ter atuado na Europa, é visto como um atleta de nível alto para os padrões nacionais.

continua após a publicidade

De acordo com a última atualização da plataforma Capology, especializada em finanças de clubes e salários de atletas, Carlos Miguel tem um salário anual de 780 mil euros no Nottingham Forest, o que corresponde a R$ 4,31 milhões na cotação atual. Por mês, os vencimentos do atleta giram em torno de R$ 359 mil, de acordo com o site.

O valor não é baixo e nem caberia no orçamento de todos os clubes da primeira divisão, mas a visão de Carlos Miguel como um jogador de prateleira alta poderia justificar o investimento mais robusto no salário.

Entretanto, a boa notícia para os clubes brasileiros sobre os valores mais acessíveis envolvendo a negociação do atleta também pode apresentar dificuldades para que Carlos Miguel retorna ao Brasil. Para Europa, os números são ainda menos relevantes e outras equipes do mesmo escalão do Nottingham podem ter interesse e investir na contratação do goleiro brasileiro.