O Lance! ampliou a cobertura na transmissão de jogos com imagem e, além dos confrontos das fases iniciais da Liga Europa, também terá a exibição das partidas da Copa do Nordeste Sub-20. Nesta terça-feira (5), Falcon e Ceará entram em campo pela 1ª fase da competição no Sergipe e ficaram no empate em 1 a 1, em confronto válido pelo grupo B.

Ainda na primeira etapa, os donos da casa abriram o placar. Em contra-ataque no último lance da etapa inicial, o volante Flávio travou a velocidade do lance, cortou para a perna direita e bateu fraco. A bola, indo no canto esquerdo do gol, quicou no gramado da Arena Batistão e enganou Deivid Soares, que aceitou o chute do central.

Com uma postura pouco incisiva nos primeiros 45 minutos, o Ceará acordou no segundo tempo e buscou o empate na base da pressão. O goleiro Marcão, do Carcará, tinha a bola dominada em sua área, mas ao tentar passe para o zagueiro Guilherme, tocou de presente para Zé Neto. O meio-campista não foi fominha e se esticou para tocar para o centroavante Gabriel Amaral, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. Foi o 14º gol do camisa 9 em 2025, somando todas as competições.

Nos minutos seguintes, os sergipanos escolheram valorizar o ponto dentro de casa, e em bola aérea, quase voltaram à frente com José Beckham, mas Deivid salvou. Pressionando pela virada, o Vozão teve grande oportunidade com Welington, que, em cobrança de falta, completou cruzamento de Melk por cima da meta. Apesar da insistência, a equipe comandada por Alison Henry não conseguiu marcar o segundo e se contentou apenas com o empate fora de casa em sua estreia na Copa do Nordeste.

Falcon e Ceará ficaram no empate em 1 a 1 pelo Nordestão Sub-20 (Foto: Reprodução)

🌌 O que vem por aí para Falcon e Ceará na Copa do Nordeste?

O outro confronto da chave acontece nesta quarta-feira (6). CRB e QFC se enfrentam no Rei Pelé às 15h. Na segunda rodada, o Falcon volta a campo diante do Quinho, enquanto o Ceará duela com o Galo na Cidade Vozão. Os dois jogos, em princípio, acontecem às 15h (de Brasília) da terça (12).

Na próxima semana, a Copa do Nordeste Sub-20 continua na tela do Lance!. Na terça-feira (12), às 15h (de Brasília), Fortaleza e Jaciobá duelam no Estádio Presidente Vargas, no estado do Ceará, pela segunda rodada do grupo A do principal regional de base do Brasil. Antes, nesta semana, as duas equipes fazem suas respectivas estreias: os alagoanos recebem o América-RN no Juca Sampaio nesta quarta, enquanto o Leão do Pici visita o Piauí no Albertão um dia depois.

📺 Expansão do Lance! no mercado digital

O empresário sócio do Lance! Guilherme Guimarães destaca a importância da retomada das transmissões ao vivo do veículo em competições de peso do futebol internacional. O executivo entende que a audiência está preparada para consumir e enxergar o Lance! como um portal multimídia e que chega ao mercado das transmissões estruturado para entregar um produto completo.

- Percebemos que a aceitação do nosso público é grande para esse formato, nossos testes anteriores foram muito bons. Estamos voltando a fazer um investimento nesse formato que sempre foi um pensamento inicial. A audiência está preparada, a infraestrutura está muito mais preparada e hoje em dia faz sentido para o Lance!, que é uma plataforma a digital, de transmissões ao vivo no digital - explica.

A extensa cobertura do futebol brasileiro e internacional como site e redes sociais também é uma valência que qualifica o início de trajetória do Lance! nas transmissões ao vivo. Paulo Ganime, CEO do Lance!, ressalta como o trabalho integrado entre a redação jornalística e de mídias potencializa a capacidade da entrega dos jogos exibidos ao vivo no YouTube.

- Acredito que temos um diferencial pelo fato de termos uma plataforma de notícia, que é o nosso site, e por isso a gente consegue fazer uma cobertura integrada, desde a transmissão em si até a cobertura jornalística da competição. Isso entrega ainda mais valor tanto para o nosso leitor e espectador, quanto os parceiros e marcas que se associam. Entregamos uma cobertura que não é só o momento da transmissão, que já tem volume e audiência, mas também de todo o período de pré e pós-jogo - explica o gestor.

O impacto da cobertura ao vivo de partidas de futebol também incorpora a cartela de projetos do Lance! com potencial de parceria com marcas grandes no mercado publicitário brasileiro, aproximando o veículo de empresas relevantes e que podem investir ainda mais em projetos de produção de conteúdo integrado.

Guilherme Guimarães explica que o olhar do projeto é de longo prazo, o que permite ao grupo a pensar em projetos que envolvem coberturas esportivas para além do factual jornalístico noticiado no portal. Para isso, é fundamental manter ativa a relação com marcas de peso de diversos setores.

- Já tivemos parcerias com grandes marcas em projetos como a Copa do Mundo do Catar e agora no Mundial de Clubes. Temos um histórico. E trabalhar com transmissões ao vivo abre ainda mais o leque e dá ainda mais oportunidades para termos projetos de longo prazo com as marcas - completa.