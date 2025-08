A partida entre Corinthians e Fortaleza ganhou espaço na mídia estrangeira especializada na manhã desta segunda-feira (4). No entanto, o prestígio aconteceu por um lance inusitado, interpretado por um personagem conhecido no mundo da bola internacional: Deyverson, centroavante do Leão.

Foram dois episódios: o primeiro ocorreu aos sete minutos do confronto, quando as câmeras de transmissão flagraram Deyverson pisando no goleiro Vinícius Silvestre, companheiro de equipe. A imagem rapidamente viralizou na internet e gerou surpresa entre os telespectadores. Coube ao jornal "As", da Espanha, repercutir o lance:

Jornla "As" sobre o lance de Deyverson (Foto: Reprodução)

Tradução: O seu goleiro está no chão e decide fazer isto: a cena surreal de um antigo jogador da La Liga que já viraliza nas redes (título). Deyverson voltou a fazer sucesso nas redes com essa atitude contra o próprio goleiro durante a partida entre Corinthians e Fortaleza (subtítulo).

Além disso, aos 35' do primeiro tempo, o atacante voltou a chamar atenção ao simular um pênalti. Na ocasião, Deyverson fingiu ter sido atingido pelo lateral Fabrizio Angileri na área. O árbitro da partida, Felipe Fernandes de Lima, não considerou a jogada faltosa e optou por não advertir o camisa 18 corintiano.

➡️ Rafael Sóbis critica atitude de Deyverson: ‘Isso não é legal’

⚽ Corinthians 1x1 Fortaleza ⚽

A cena inusitada de Deyverson aconteceu durante o empate por 1 a 1 entre Fortaleza e Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 18ª rodada do Brasileirão. A equipe cearense saiu na frente com Breno Lopes, mas sofreu o empate já nos acréscimos da segunda etapa, gol anotado por André Carrillo. O Timão iniciou o jogo com a equipe reserva, mas acionou peças fundamentais no intervalo.

