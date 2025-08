Analista da NBA acusa Golden State Warriors de desvalorizar jogador

A situação do Golden State Warriors na atual janela do "Mercado da Bola" da NBA parece estar presa em um impasse: o destino de Jonathan Kuminga. Sem uma definição, o jovem atleta pede uma alta compensação financeira, o que vai contra ao que o time de San Francisco quer oferecer. Essa novela entre as partes foi, inclusive, criticada por Kendrick Perkins, que entende a equipe como o grande "vilão".

— Para mim, essa situação mancha a imagem de Golden State. É ruim porque o jogador diz que vai apostar em si mesmo, mas o time faz questão de mostrar que ele não tem espaço ali. E, ao mesmo tempo, por que tanta vontade em o manter no elenco nessas condições? Por que fazer um jovem talento de refém assim? — questionou Perkins.

Fora das questões salariais, há também um possível problema para Kuminga nas rotações do time californiano durante os jogos. Após a troca por Jimmy Butler, o técnico Steve Kerr fez comentários que indicam que a dificuldade encontrada para por o jovem ala ao lado de Butler, Stephen Curry e Draymond Green. A situação afetou diretamente nos minutos de Jonathan em quadra, o que parecia marcar o fim da parceria entre as partes.

— Há equipes que querem pagar o que Jonathan deseja. Então, por que não o deixar ter espaço e ser bom onde o valorizem? Pois, no fim das contas, o problema é esse: Golden State não valoriza o jogador. É claro que a franquia quer receber um bom valor em uma troca pelo seu ativo. Mas, em algum momento, você precisa fazer a coisa certa — afirmou o ex-Celtics.

Entenda situação com o Kuminga

Mais um capítulo se somou para a novela entre o Golden State Warriors e Jonathan Kuminga. Em meio a discordâncias, as negociações sobre o futuro do jovem ala voltaram a ficar estagnadas, segundo informações dos jornalistas Shams Charania e Anthony Slater, da "ESPN" norte-americana. O time de San Francisco apresentou novo acordo com a nova temporada da NBA em vista, mas os termos foram negados pelo jogador.

Segundo os jornalistas, o Warriors intensificou esforços para manter o jogador nas últimas semanas. Aaron Turner, empresário de Kuminga, apresentou algumas alternativas durante reuniões na Summer League em Las Vegas, incluindo um contrato de três anos avaliado em cerca de US$ 82 milhões.

A posição atual do Golden State é que Kuminga integrará o elenco na próxima temporada, seja através da oferta de dois anos já apresentada ou da oferta qualificatória de um ano no valor de US$ 7,9 milhões, dependendo da escolha do atleta. Ainda assim, conforme o portal, o ala parece preferir as propostas de longo prazo do Kings e do Suns, que incluem papel garantido maior e posição titular. Vale destacar que a proposta de Phoenix oferece aproximadamente US$ 70 milhões a mais em garantias do que a oferta do Warriors.

Na semana passada, Kuminga declarou à "ESPN" que não tem pressa para avançar com um acordo com Golden State. O impasse gira principalmente em torno de controle, com a disputa sobre as opções contratuais no centro da questão.

Nesta offseason, o Golden State Warriors é a única equipe da NBA que não realizou nenhuma contratação devido à falta de resolução no caso Kuminga. O prazo final para assinar a oferta qualificativa é 1º de outubro de 2025.

Warriors ainda não se movimentou no mercado

Em fevereiro de 2025, a equipe da Califórnia, contatou o Miami Heat e trouxe o ala Jimmy Butler em uma troca que envolveu Andrew Wiggins, Dennis Schröder, Kyle Anderson e uma escolha de primeira rodada do Draft da NBA. Além disso, Lindy Waters III e Josh Richardson foram negociados com o Detroit Pistons para que o acordo fosse concluído. Essas foram as últimas movimentações da franquia.

O técnico Steve Kerr já comentou que está em busca de um pivô que faça o trabalho de espaçamento de quadra, e Al Horford, do Boston Celtics, é o nome no foco da franquia. No entanto, a possível troca não passa de um rumor interno do clube, e nada foi confirmado. Apesar da falta de contratações, o elenco do Warriors contou com a saída de Kevon Looney para o New Orleans Pelicans.