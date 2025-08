LeBron James ‘manda recado’ a Doncic após renovação com Lakers na NBA

A relação entre LeBron James e Luka Doncic parecia "em cheque" nas últimas semanas, principalmente com o crescimento do "novato" no Los Angeles Lakers. Na manhã do último sábado (2), no entanto, o astro de 40 anos ligou para o companheiro após sua renovação de contrato com a franquia da NBA. Apesar da ausência no evento, James fez questão de parabenizar o esloveno pelo novo vínculo firmado.

Segundo informações do jornalista Marc Stein, o contato entre os dois principais jogadores do time aconteceu logo após o anúncio formal da renovação. O novo acordo de Doncic tem duração de três anos e valor total de US$ 165 milhões, com possibilidade de ultrapassar a marca de US$ 400 milhões em extensões futuras.

A ausência de LeBron James foi um dos destaques na coletiva, realizada na sede do Lakers, para anunciar o novo acordo do esloveno, mas perece ter sido "compensada" pela ligação que sucedeu o evento. Além do gerente geral Rob Pelinka, diversos companheiros de equipe, incluindo JJ Redick, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt, Deandre Ayton, Gabe Vincent e Jaxson Hayes, marcaram presença.

Futuro de LeBron no Lakers

O ala de 40 anos decidiu permanecer no time ao exercer sua opção contratual no valor de US$ 52,6 milhões para a temporada 2025/26. A permanência de LeBron, combinada com a renovação de Doncic, reforça a estratégia do Lakers de manter competitividade imediata enquanto preparam uma transição gradual de liderança.

A empresária de Doncic, Lara Beth Seager, afirmou que o jogador "tem o mais profundo respeito por LeBron e considera uma honra ser seu companheiro de equipe". Do outro lado, Rich Paul, agente de James, havia declarado que o veterano buscava "uma chance realista de título", o que aumenta com a chegada do esloveno. Vale destacar que esse fator foi determinante para sua decisão de continuar na franquia.

O telefonema entre os astros evidencia o bom relacionamento entre eles, que chegou a ser dúvida nas últimas semanas. O clima no Lakers parecia ser de tensão nesta pós-temporada da NBA, principalmente entre LeBron, Doncic e a diretoria da franquia. Segundo jornalistas da "ESPN", o craque de 40 anos se sentia desvalorizado após a chegada do esloveno e pode buscar outra equipe para as próximas temporadas.

