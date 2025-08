São Paulo faz homenagem ao Rogério Ceni no novo uniforme 3; confira detalhes

O São Paulo divulgou nesta terça-feira (5) o novo uniforme 3 do clube. A camisa homenageia o ídolo Rogério Ceni e celebra os 20 anos da conquista do tricampeonato mundial, em 2005.

O modelo faz alusão ao uniforme utilizado por Ceni durante a campanha no Japão. Produzida em parceria com a New Balance, fornecedora oficial de material esportivo do Tricolor, a peça será comercializada exclusivamente na versão jogador.

Os preços variam entre R$ 499 (adulto), R$ 429,99 (feminino) e R$ 399,99 (juvenil). Clique aqui para comprar.

São Paulo lança a camisa nova em homenagem ao Rogério Ceni. (Foto: Divulgação/ SPFC)

O uniforme:

A camisa também traz, na parte interna da gola, a minutagem 51:09, em referência à emblemática defesa de Rogério Ceni em uma cobrança de falta de Gerrard, na final do Mundial de 2005.

Único clube brasileiro tricampeão mundial, o São Paulo exalta o feito com um selo especial no interior da barra, acompanhado da frase: 'Um é pouco. Dois é bom. Três, só o São Paulo.'

O clube ainda vai definir a data da estreia oficial do novo uniforme. As vendas começam nesta quarta-feira (6) nas lojas físicas da New Balance e do São Paulo, e a partir de quinta-feira (7) nas lojas parceiras.

Rogério Ceni estreou no time principal do Tricolor em 25 de junho de 1993, durante uma excursão à Espanha. Ao longo de sua carreira, disputou 1.237 partidas, venceu 648 vezes e marcou 131 gols — um recorde absoluto entre goleiros. Ídolo histórico, conquistou duas Libertadores, dois Mundiais e o tricampeonato Brasileiro pelo clube.

O que vem pela frente:

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba.

No duelo de ida, disputado no Morumbis, o Tricolor venceu por 2 a 1, com gols de Pablo Maia e Ferreirinha, e joga por um empate para avançar às quartas.

Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso da equipe será no sábado (9), às 18h30, novamente no Morumbis, diante do Vitória.