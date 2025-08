Rio Innovation Week 2025 anuncia Superbet como patrocinadora master do evento

Maior evento de tecnologia e inovação da América Latina, o Rio Innovation Week anunciou a Superbet como patrocinadora master da edição 2025, que acontece entre os dias 12 e 15 de agosto no Píer Mauá,

na capital fluminense. Considerada uma das maiores plataformas de apostas esportivas do mundo, a Superbet fará sua estreia na convenção e mira expandir ainda mais sua marca no mercado tecnológico do esporte.

A Rio Innovation Week 2025 pretende movimentar mais de R$ 4 bilhões em negócios e receber cerca de 185 mil pessoas no Rio de Janeiro durante os quatro dias de evento, reunindo 2 mil startups do mercado de tecnologia, esporte e inovação, além 300 expositores. Neste ano, a estrutura do evento será 20% maior que a do ano anterior.

Na feira, a Superbet apresentará ativações exclusivas no Lounge Superbet, um espaço premium de 80m² voltado para negócios e que promete criar conexões no setor e dar experiências imersivas aos convidados. Para completar a primeira participação da marca no Rio Innovation Week, a empresa terá um happy hour durante o pôr do sol em um veleiro para convidados.

O Salão Imersivo de Esportes foi o espaço escolhido para receber os principais conteúdos promovidos pela Superbet durante o evento, com curadoria de painéis que discutem desde storytelling esportivo até o uso de Inteligência Artifical (IA) e big data no combate à manipulação de resultados. John Maeda, vice-presidente de IA da Microsoft, é um dos nomes confirmados em um dos painéis da marca. Diretores da empresa também marcarão presença nos debates e apresentações no local.

Alexandre Fonseca, CEO da Superbet Brasil, destaca que a participação no Rio Innovation Week é uma possibilidade da marca expandir sua atuação dentro do mercado esportivo e dialogar com diferentes públicos que integram o setor.

- Estar no Rio Innovation Week é uma oportunidade de ampliar o diálogo com os públicos que moldam o presente e o futuro da tecnologia e do esporte. Vamos mostrar o poder transformador do entretenimento responsável e da inovação na construção de um ambiente ético, seguro e cada vez mais conectado - disse.

Outra atração de peso que a Superbet leva para o evento é o cantor Ferrugem, que é embaixador da marca e estará no camarote exclusivo da empresa no Palco RIW Music Session, onde fará um show. Neste espaço, também acontecerão ativações como o simulador de Fórmula 1 e uma projeção mapeada, que une ineditismo e tecnologia.

O que é a Rio Innovation Week

A Rio Innovation Week é o evento de tecnologia e inovação da América Latina. A feira busca estimular o empreendedorismo através de setores como o tecnológico, de inovação e o esportivo, além de montar uma programação pautada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, garantindo assim a responsabilidade na promoção de um futuro inclusivo e economicamente sustentável.

A ideia é gerar negócios e dar oportunidade para empreendedores de diversos níveis expadirem seus mercados. Em 2024, reuniu grandes nomes do ecossistema de Tecnologia e Inovação, além de membros dos diferentes setores da economia que compõem as 37 conferências que fizeram parte do projeto.

Neste ano, a expectativa é que 22 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados no evento, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Dentro do espaço de 90 mil metros quadrados, 40 palcos simultâneos serão ocupados por palestrantes de diferentes segmentos.