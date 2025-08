O atacante sul-coreano Heung-Min Son está a caminho do Los Angeles FC, dos Estados Unidos, em uma negociação que pode se tornar a mais cara da história da MLS. Segundo informações do jornalista Ben Jacobs, do Givemesport, o acordo com o Tottenham foi fechado neste fim de semana, por valores entre 20 e 26 milhões de dólares (cerca de 110 a 144 milhões de reais). A transferência ainda precisa ser oficializada, mas todos os termos, inclusive os pessoais com o jogador, já estão definidos.

Neste domingo (3), Son disputou o que deve ter sido sua última partida pelo Tottenham em amistoso contra o Newcastle em seu país natal, a Coreia do Sul. O atacante se emocionou so ser substituído no segundo tempo e recebeu aplausos de pé dos quase 70 mil espectadores do estádio.

De acordo com o portal, o jogador deve permanecer na capital sul-coreana por mais alguns dias, enquanto o elenco do Tottenham retorna à Inglaterra. A chegada a Los Angeles pode ocorrer já na próxima semana, embora os detalhes da viagem ainda não tenham sido finalizados.

A transferência deve superar os 22 milhões de dólares pagos pelo Atlanta United para contratar Emmanuel Latte Lath no início deste ano, tornando-se a mais cara da história da MLS.

O fim de uma era chegou: na provável última partida de Son pelo Tottenham, o clube londrino empatou com o Newcastle em partida amistosa de preparação para a temporada 2025/26. Com gols de Brennan Johnson e Harvey Barnes, as equipes empataram em 1 a 1 no Seul World Cup Stadium, na Coreia do Sul. O jogo foi realizado neste domingo (3), e teve ritmo de competição oficial.

A partida marcou o fim para Son no Tottenham. Um dia antes da partida amistosa, o atacante sul-coreano anunciou que está de saída do clube após uma década de serviços prestados. Ao ser substituído no segundo tempo, o atacante foi ovacionado por quase 70 mil seguidores na Coreia do Sul, e não segurou a emoção no banco de reservas.

