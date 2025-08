O site americano Bleacher Report, divulgou na última semana uma lista com os 5 jogadores mais superestimados da NBA na temporada 2024/2025. No último mês, o site fez a lista dos 100 maiores jogadores da história da maior liga de basquete do mundo.

continua após a publicidade

LaMelo Ball pelo Charlotte Hornets no jogo contra o Miami Heat pela NBA (Foto: Jared C. Tilton /AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O site americano, um dos mais influentes do cenário esportivo mundial, usou como critérios contratos inflacionados, exposição imerecida na mídia, ou pelo falto de eles estarem em uma posição de destaque nas suas respectivas franquias. A lista conta com LaMelo Ball (Charlotte Hornets) no topo da lista, com Tyler Hero (Miami Heat) em segundo e com o promissor jogador do Lakers, Austin Reaves. O site ainda fez menção honrosa (ou não) para Scottie Barnes (Toronto Raptors), Ja Morant (Memphis Grizzlies) e Domantas Sabonis (Sacramento Kings).

Ja Morant, do Memphis Grizzlies, provoca LeBron James, em jogo contra o Los Angeles Lakers, pela NBA (Foto: Justin Ford / AFP)

O portal justificou suas escolhas pelos jogadores sabendo que eles têm qualidade e potencial na maior liga de basquete do mundo. Veja a lista e suas justificativas:

continua após a publicidade

➡️ Doncic anuncia seu futuro e assina contrato bilionário

➡️ Damian Lillard aceita oferta e vai atuar fora do Portland Trail Blazers na NBA

1° LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

Um jogador divertido de assistir dentro e fora de quadra. Apesar de estar sempre bem nas estatísticas, há muito mais holofote do que basquete. Talvez pelo fato dos Hornets terem um elenco sem tanta qualidade, mas ele tem muitas falhas que fazem questionar sobre sua capacidade de contribuir para o sucesso de uma equipe.

2° Tyler Herro (Miami Heat)

Tyler Herro é um jogador superestimado, porque suas deficiências defensivas não são compensadas por uma produção ofensiva de elite, especialmente nos playoffs. Apesar de ser visto mais como uma segunda ou terceira opção de ataque do que como um pilar de franquia, ele está prestes a assinar uma extensão de contrato de quase US$ 150 milhões.

continua após a publicidade

3° Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies)

Apesar de ser teoricamente o pivô ideal para a NBA moderna, com prêmios como o de Jogador Defensivo do Ano e um bom arremesso de três pontos, a crítica aponta que o desempenho real de JJJ não corresponde à sua reputação de estrela. Seus principais problemas são o baixo número de rebotes para sua altura, a enorme quantidade de faltas que anula seu impacto defensivo, a inconsistência na pontuação e a grande dependência de assistências para pontuar.

4° Austin Reaves (Los Angeles Lakers)

Austin Reaves é superestimado devido à grande atenção da mídia que recebe por atuar no Los Angeles Lakers. Suas estatísticas são somente boas, não espetaculares. É um defensor limitado, sendo, na realidade, um titular sólido ou um sexto homem de alto nível, e não a estrela intocável como é frequentemente retratado.

5° De'Aaron Fox (San Antonio Spurs)

De'Aaron Fox é reconhecido por sua velocidade de elite e capacidade de pontuar, destacando também seu desempenho decisivo. Contudo, argumenta que ele está mais para um "bom jogador" do que para um "ótimo", pois seu alto salário e a percepção de estrela não se sustentam diante de suas falhas: um arremesso de fora instável, visão de jogo limitada e defesa abaixo do esperado.