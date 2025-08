Atitude de Raphinha com jovem do Barcelona viraliza na Europa

O Barcelona venceu o Daegu por 5 a 0 na manhã desta segunda-feira (4) em amistoso internacional. A partida realizada contra o time sul-coreano faz parte da turnê do time catalão pela Ásia. Durante a partida, uma atitude do brasileiro Raphinha viralizou nas redes sociais europeias.

Tratado como melhor do mundo na última temporada, o protagonismo de Raphinha começa a se destacar em outro aspecto: fora de campo. O brasileiro tem sido tratado como um dos líderes do elenco Culé mesmo sem usar a braçadeira de capitão.

No amistoso desta segunda-feira (4), Raphinha foi visto dando apoio e instruções para "Deo", jovem que fez sua estreia no time profissional. Veja a atitude e a reação dos europeus abaixo.

Atitude de Raphinha, do Barcelona, viralizou na Europa (Foto: Reprodução)

Veja atitude de Raphinha, do Barcelona, e repercussão na Europa

"Raphinha ajudando Dro"

"Um verdadeiro líder, Raphinha não precisa usar a braçadeira de capitão. Um verdadeiro líder e um cara incrível."

"Dê a braçadeira a ele, por favor."

"Guiando Dro"

Como foi o jogo

Confirmando o favoritismo, a equipe comandada por Hansi Flick abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com um belo gol de Gavi. O meio-campista finalizou de perna esquerda de fora da área, acertando no contrapé do goleiro adversário. Raphinha, do Barcelona, teve atuação discreta.

A pressão característica do Barcelona surtiu efeito aos 27', resultando em uma recuperação de bola no campo ofensivo, após erro da equipe do Daegu. Em um contra-ataque veloz, o time catalão articulou uma jogada pela esquerda, que terminou em cruzamento rasteiro para o interminável Robert Lewandowski ampliar o marcador.

Em noite inspirada, Gavi voltou a brilhar. Após receber um passe em profundidade pelo lado direito, o camisa 6 encobriu o goleiro com um toque sutil de pé direito, em lance que remete aos tempos áureos de Lionel Messi no clube.

No segundo tempo, o treinador alemão optou por uma escalação completamente nova, promovendo a substituição dos 11 titulares. Com um ambiente propício à preparação para a temporada, a equipe manteve o ritmo e seguiu marcando.

O quarto gol teve assinatura de La Masia, a base catalã: após uma envolvente troca de passes, Toni Fernández marcou após boa troca de passes. Já o quinto tento foi especialmente simbólico — o primeiro gol de Marcus Rashford com a camisa do Barcelona. O atacante inglês recebeu na marca do pênalti e chutou com força, de pé direito, para balançar as redes e fechar o placar.