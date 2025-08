Fim dos patrocínios de apostas na Premier League: entenda o impacto nos clubes

A partir da temporada 2026/27, os clubes da Premier League não poderão mais estampar patrocinadores de casas de apostas na parte frontal de suas camisas. A decisão, votada e anunciada em abril de 2023, foi histórica: a principal liga do Reino Unido tornou-se a primeira competição esportiva do país a banir voluntariamente esse tipo de publicidade na área mais visível do uniforme. Além do marco, a medida representa um impacto gigantesco nos bolsos dos clubes.

O anúncio ocorreu após uma escolha em conjunto da Premier League, dos clubes, do Departamento de Cultura, Mídia e Esporte (DCMS) e do governo com o propósito de diminuir a visibilidade de marcas de apostas nas camisas como forma de proteger especialmente o público jovem e grupos vulneráveis.

No entanto, apesar do banimento da publicidade dos jogos de azar na parte frontal do uniforme, os clubes ainda poderão exibir empresas do ramo nas mangas das camisas, em painéis de LED à beira do campo e em publicações do clube e materiais promocionais.

Ainda assim, a mudança deve causar um efeito significativo nas finanças dos clubes. Segundo levantamento da "The Sponsor", algumas equipes podem perder mais da metade da receita atual gerada por patrocínios de camisa. Hoje, 11 times da Premier League contam com casas de apostas como patrocinadoras máster, e o banimento exigirá que os clubes encontrem novos parceiros que consigam pagar valores semelhantes — algo raro, considerando o peso financeiro que o setor de apostas tem no futebol.

Dados fornecidos pela "The Sponsor" Clube Valor de patrocínio de mercado antes do banimento (mensal) Valor de patrocínio de mercado após do banimento (mensal) Mudança no valor de patrocínio Aston Villa 23,2 milhões de euros 12,7 milhões de euros 45% Everton 13,9 milhões de euros 9,8 milhões de euros 29% West Ham 13,9 milhões de euros 9,3 milhões de euros 33% Crystal Palace 12,1 milhões de euros 8,1 milhões de euros 33% Fulham 10,6 milhões de euros 6,4 milhões de euros 39% Nottingham Forest 10,5 milhões de euros 5,2 milhões de euros 50% Wolverhampton 9,8 milhões de euros 4,7 milhões de euros 52% Brentford 8,9 milhões de euros 4,7 milhões de euros 47% Sunderland 6,8 milhões de euros 4,6 milhões de euros 32% Bournemouth 3,1 milhões de euros 2,1 milhões de euros 31% Burnley 2,8 milhões de euros 2 milhões de euros 29%

Os clubes têm até o final dessa próxima temporada para encerrar os patrocínios com as casas de apostas. A mudança também abrirá portas para empresas de diferentes ramos entrarem no mercado da liga mais assistida do mundo.

