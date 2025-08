Veja quanto brasileiro faturou pelo desempenho na VNL masculina

Terminando a Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculino, a Seleção Brasileira teve um de seus jogadores dentre os destaques da competição. Maique foi eleito melhor líbero e integra o "time dos sonhos" da VNL 2025. Com a premiação, ele recebe o valor de US$ 10 mil (equivalente a aproximadamente R$ 56 mil na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Saiba quanto Gabi Guimarães faturou pelo desempenho na VNL

Maique liderou a lista de melhores defensores da Liga das Nações de Vôlei, com 119 ações e 47,79% de sucesso. Titular da seleção pela primeira vez nesta edição da VNL, o líbero de 28 anos é um dos principais nomes no processo de renovação comandado pelo técnico Bernardinho.

Maique comemora ponto no Mundial, em 2018 (Foto: Arquivo/FIVB)

Ele foi o único nome da Seleção a estar entre os melhores da competição. No feminino, a ponteira Gabi Guimarães e a central Julia Kudiess foram os destaques e fizeram parte do "time dos sonhos". Tanto na competição masculina quanto na feminina, os atletas escolhidos recebem US$ 10 mil, com exceção do MVP (Jogador Mais Valioso), que ganha U$ 30 mil (equivalente a R$ 165 mil).

continua após a publicidade

➡️ Saiba quanto a Seleção Brasileira faturou com o bronze na VNL masculina

Com a conquista da nova medalha, a Seleção Brasileira recebeu uma bonificação de US$ 303 mil (R$ 1,6 milhões na cotação atual). Além disso, a equipe ganhou US$ 9,5 mil por vitória e US$ 4,2 mil por derrota na etapa de classificação.

Veja os nomes do "time dos sonhos" da VNL

Levantador

Simone Giannelli - Itália

Pontas

Wilfredo Leon - Polônia

Alessandro Michieletto - Itália

Central

Jan Kozamernik - Eslovênia

Líbero

Maique - Brasil

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mundial de Vôlei

O próximo desafio da renovada Seleção Brasileira é o Mundial de Vôlei, que acontece entre os dias 12 e 28 de setembro, em Manila, nas Filipinas. O Brasil estreia no dia 14 contra a China, e ainda terá República Tcheca e Sérvia como adversários da primeira fase.