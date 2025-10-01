Nesta terça-feira (30), em meio ao lançamento do documentário 'De Virada', que traz as trajetórias de Tamires (Corinthians), da diretora jurídica do Fluminense, Roberta Fernandes, e da árbitra Edina Alves, o Lance! conversou com João Victor Guedes dos Santos, diretor de Marketing do Grupo Heineken.

Representando a Amstel, patrocinadora da Libertadores há quase dez anos e da edição feminina desde 2022, ele ressaltou a importância do torneio para a marca e o compromisso com a equidade no futebol.

— A Amstel é uma marca que fala de diversidade, de inclusão, de respeito. Estamos há 10 anos com a Libertadores e há três na edição feminina. Para nós, é quase mandatório falar de equidade dentro do futebol — afirma João Victor Guedes dos Santos, diretor de Marketing do Grupo Heineken.

O executivo também falou sobre um dos motivadores do projeto foi uma pesquisa encomendada pela marca, que revelou que apenas uma pequena parcela dos entrevistados conseguia citar nomes de mulheres como lendas do futebol sul-americano. Entre as 1000 pessoas ouvidas, apenas 9 mencionaram Marta.

O patrocínio à Libertadores

O documentário estreia no dia 7 de outubro e contará com uma série de ativações da marca junto a influenciadores, aproveitando também o clima da Libertadores Feminina.

— A Libertadores é o campeonato mais importante. Se você perguntar a qualquer torcedor qual título gostaria de ver seu time conquistar, a resposta será a Libertadores. Ela é um torneio de paixão, diferente de todos os outros. Enquanto na Champions League a torcida aplaude, aqui ela canta, vibra, atravessa o país de ônibus para apoiar. É um campeonato que dá espaço para expressar emoções, boas e ruins. Esse espírito combina com a Amstel, que fala de liberdade e autenticidade. Futebol e cerveja estão na cultura do brasileiro, e não há torneio melhor para reforçar isso do que a Libertadores — diz João.

Segundo ele, outras iniciativas de divulgação do 'De virada' acontecerão até o lançamento, marcado para o próximo dia 7 de outubro.

— Temos uma série de ativações programadas, com influenciadores homens e mulheres, para ampliar a comunicação do documentário. Com a Libertadores Feminina acontecendo em seguida, é um momento super oportuno para reforçar a mensagem. Nossa ideia é manter esse fomento nos próximos meses e também ao longo do próximo ano — completa o gestor.

Documentário 'De Virada': onde assistir

Documentário: De Virada – Bastidores e Desafios do Futebol Estreia: 7 de outubro de 2025 Onde assistir: HBO Max (streaming) Personagens centrais: Tamires (Corinthians e Seleção Brasileira), Edina Alves (árbitra internacional) e Roberta Fernandes (ex-CEO do Fluminense)