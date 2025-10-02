Sport anuncia três novos patrocínios para o time feminino

O Sport anunciou nesta quinta-feira (2) três novos patrocinadores para as Leoas da Ilha, incluindo o patrocínio master. A Betnacional, que já detém o maior contrato da história do clube no masculino, passa a ocupar o espaço mais nobre da camisa. Já a BlinkPlanet aparece na parte frontal superior do uniforme, enquanto a Selfit estampará os shorts, sendo esta exclusiva da equipe feminina.

continua após a publicidade

— A chegada de novos patrocinadores é um marco importante para o futebol feminino do Sport. Esses parceiros fortalecem a estrutura da modalidade, valorizam nossas atletas e reforçam o compromisso do Clube com um projeto sólido e sustentável — destacou Henrique Aguiar, diretor de marketing e negócios do clube.

➡️ Treinadora chilena à frente do Sport elogia futebol brasileiro: ‘Muito competitivo’

Próximos desafios do Sport

O Leão da Ilha busca se reerguer após o rebaixamento para a Série A2 do Brasileirão Feminino nesta temporada. A retomada começou nesta quinta-feira (2), com vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-PB, na estreia da Copa Maria Bonita, na Arena Pernambuco. O próximo compromisso será neste sábado (4), às 15h30, novamente em casa, contra o ABC, pela segunda rodada do Grupo A.

continua após a publicidade

Já na terceira rodada, marcada para o dia 6 de outubro, às 15h30, o Sport encara o próprio ABC em Natal. Caso se classifique, a equipe rubro-negra disputará as semifinais no dia 9, com jogos previstos para 15h30 e 19h30, e a decisão está programada para o dia 11 de outubro, às 16h30. Além do torneio regional, a equipe também disputa o Campeonato Pernambucano.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino