imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Libertadores Feminina: veja resultados da 1ª rodada, classificação e próximos jogos

Primeira rodada terminou nesta sexta-feira (3), com vitória do São Paulo

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
07:15
Jogadoras do São Paulo comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Reprodução/Conmebol)
Jogadoras do São Paulo comemoram gol na Libertadores (Foto: Reprodução/Conmebol)
  Mais Notícias

A primeira rodada da Libertadores Feminina chegou ao fim na noite desta sexta-feira (3), com a vitória de São Paulo sobre o San Lorenzo. Com o sábado (4) de descanso, os jogos retornam no domingo (5), quando Corinthinas e Ferroviária voltam a campo.

Na estreia, o Corinthians ficou no empate com o Independiente Dragonas, que surpreendeu pela boa organização defensiva. Já a Ferroviária, contou com um gol contra para vencer seu primeiro jogo.

Jogos da 2ª rodada da Libertadores

No domingo (5), o Corinthians enfrenta o Always Ready, às 16h (de Brasília), pressionado para vencer. Mais tarde, às 20h, a Ferroviária joga contra o Alianza Lima podendo encaminhar sua classificação para as quartas de final.

O São Paulo joga apenas na segunda-feira (6), às 20h, contra o Colo-Colo. Se vencer, pode ter garantria a classificação antecipada para o mata-mata.

Resultados da 1ª rodada

Quinta-feira, 2 de outubro

  • Corinthians 1 x 1 Independiente Dragonas - Grupo A
  • Always Ready 0 x 4 Santa Fé - Grupo A
  • Boca Juniors 0 x 0 Alianza Lima - Grupo B
  • Adiffem 0 x 1 Ferroviária - Grupo B

Sexta-feira, 3 de outubro

  1. Colo-Colo 2 x 0 Olímpia - Grupo C
  2. Deportivo Cali 1 x 1 Libertad - Grupo D
  3. São Paulo 2 x 0 San Lorenzo - Grupo C
  4. Nacional 0 x 0 Universidad de Chile - Grupo D

➡️ Confira a tabela detalhada da Libertadores

Classificação da Libertadores Feminina

Grupo A

  1. Santa Fe – 3 pontos | SG 5
  2. Independiente Dragonas – 1 ponto | SG 0
  3. Corinthians – 1 ponto | SG 0
  4. Always Ready – 0 pontos | SG -5

Grupo B

  1. Ferroviária – 3 pontos | SG 1
  2. Alianza Lima – 1 ponto | SG 0
  3. Boca Juniors – 1 ponto | SG 0
  4. Adiffem – 0 pontos | SG -1

Grupo C

  1. Colo-Colo - 3pontos | SG 2
  2. São Paulo - 3 pontos | SG 2
  3. San Lorenzo - 0 ponto | SG -2
  4. Olímpia - 0 ponto | SG -2

Grupo D

  1. Libertad - 1 ponto | SG 0
  2. Deportivo Cali - 1 ponto | SG 0
  3. Nacional - 1 ponto | SG 0
  4. Universidad de Chile - 1 ponto | SG 0

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Gabi Zanotti comemora gol do Corinthians contra o Cruzeiro no Brasileirão feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

