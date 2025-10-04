A primeira rodada da Libertadores Feminina chegou ao fim na noite desta sexta-feira (3), com a vitória de São Paulo sobre o San Lorenzo. Com o sábado (4) de descanso, os jogos retornam no domingo (5), quando Corinthinas e Ferroviária voltam a campo.

Na estreia, o Corinthians ficou no empate com o Independiente Dragonas, que surpreendeu pela boa organização defensiva. Já a Ferroviária, contou com um gol contra para vencer seu primeiro jogo.

Jogos da 2ª rodada da Libertadores

No domingo (5), o Corinthians enfrenta o Always Ready, às 16h (de Brasília), pressionado para vencer. Mais tarde, às 20h, a Ferroviária joga contra o Alianza Lima podendo encaminhar sua classificação para as quartas de final.

O São Paulo joga apenas na segunda-feira (6), às 20h, contra o Colo-Colo. Se vencer, pode ter garantria a classificação antecipada para o mata-mata.

Resultados da 1ª rodada

Quinta-feira, 2 de outubro

Corinthians 1 x 1 Independiente Dragonas - Grupo A

Always Ready 0 x 4 Santa Fé - Grupo A

Boca Juniors 0 x 0 Alianza Lima - Grupo B

Adiffem 0 x 1 Ferroviária - Grupo B

Sexta-feira, 3 de outubro

Colo-Colo 2 x 0 Olímpia - Grupo C Deportivo Cali 1 x 1 Libertad - Grupo D São Paulo 2 x 0 San Lorenzo - Grupo C Nacional 0 x 0 Universidad de Chile - Grupo D

➡️ Confira a tabela detalhada da Libertadores

Classificação da Libertadores Feminina

Grupo A

Santa Fe – 3 pontos | SG 5 Independiente Dragonas – 1 ponto | SG 0 Corinthians – 1 ponto | SG 0 Always Ready – 0 pontos | SG -5

Grupo B

Ferroviária – 3 pontos | SG 1 Alianza Lima – 1 ponto | SG 0 Boca Juniors – 1 ponto | SG 0 Adiffem – 0 pontos | SG -1

Grupo C

Colo-Colo - 3pontos | SG 2 São Paulo - 3 pontos | SG 2 San Lorenzo - 0 ponto | SG -2 Olímpia - 0 ponto | SG -2

Grupo D

Libertad - 1 ponto | SG 0 Deportivo Cali - 1 ponto | SG 0 Nacional - 1 ponto | SG 0 Universidad de Chile - 1 ponto | SG 0

