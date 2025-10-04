Libertadores Feminina: veja resultados da 1ª rodada, classificação e próximos jogos
Primeira rodada terminou nesta sexta-feira (3), com vitória do São Paulo
A primeira rodada da Libertadores Feminina chegou ao fim na noite desta sexta-feira (3), com a vitória de São Paulo sobre o San Lorenzo. Com o sábado (4) de descanso, os jogos retornam no domingo (5), quando Corinthinas e Ferroviária voltam a campo.
Na estreia, o Corinthians ficou no empate com o Independiente Dragonas, que surpreendeu pela boa organização defensiva. Já a Ferroviária, contou com um gol contra para vencer seu primeiro jogo.
Jogos da 2ª rodada da Libertadores
No domingo (5), o Corinthians enfrenta o Always Ready, às 16h (de Brasília), pressionado para vencer. Mais tarde, às 20h, a Ferroviária joga contra o Alianza Lima podendo encaminhar sua classificação para as quartas de final.
O São Paulo joga apenas na segunda-feira (6), às 20h, contra o Colo-Colo. Se vencer, pode ter garantria a classificação antecipada para o mata-mata.
Resultados da 1ª rodada
Quinta-feira, 2 de outubro
- Corinthians 1 x 1 Independiente Dragonas - Grupo A
- Always Ready 0 x 4 Santa Fé - Grupo A
- Boca Juniors 0 x 0 Alianza Lima - Grupo B
- Adiffem 0 x 1 Ferroviária - Grupo B
Sexta-feira, 3 de outubro
- Colo-Colo 2 x 0 Olímpia - Grupo C
- Deportivo Cali 1 x 1 Libertad - Grupo D
- São Paulo 2 x 0 San Lorenzo - Grupo C
- Nacional 0 x 0 Universidad de Chile - Grupo D
➡️ Confira a tabela detalhada da Libertadores
Classificação da Libertadores Feminina
Grupo A
- Santa Fe – 3 pontos | SG 5
- Independiente Dragonas – 1 ponto | SG 0
- Corinthians – 1 ponto | SG 0
- Always Ready – 0 pontos | SG -5
Grupo B
- Ferroviária – 3 pontos | SG 1
- Alianza Lima – 1 ponto | SG 0
- Boca Juniors – 1 ponto | SG 0
- Adiffem – 0 pontos | SG -1
Grupo C
- Colo-Colo - 3pontos | SG 2
- São Paulo - 3 pontos | SG 2
- San Lorenzo - 0 ponto | SG -2
- Olímpia - 0 ponto | SG -2
Grupo D
- Libertad - 1 ponto | SG 0
- Deportivo Cali - 1 ponto | SG 0
- Nacional - 1 ponto | SG 0
- Universidad de Chile - 1 ponto | SG 0
Tudo sobre
