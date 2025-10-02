Os times brasileiros dominam a Libertadores Feminina, o que impulsionou as transmissões da competição no país. Esse crescimento está atrelado ao interesse do público e das emissoras, o que ficou evidente na edição de 2025.

O cenário de desenvolvimento da modalidade fez com que sete veículos adquirissem os direitos do torneio, colocando o Brasil na liderança das transmissões das partidas. No Youtube, a Cazé TV, o Goat e o N Sports são as opções para assistir a Libertadores, enquanto o Sportv, a Band Sports e o X Sports passam na televisão, e a Pluto TV no serviço de streaming.

Pouca divulgação na Argentina, sede da Libertadores Feminina

Anunciada como sede da edição de 2025, a Argentina parece não estar mobilizada para a competição. Apesar do envolvimento histórico de Buenos Aires com o esporte, o relato de Giuliana Nicolini, jornalista argentina da "FutFemGol", mostra a baixa mobilização do país em relação ao torneio.

Ao todo, serão três emissoras responsáveis pela transmissão dos jogos da Libertadores, sendo que a Telefé, um dos principais canais televisivos do país, exibirá apenas as partidas do Boca Juniors, atual campeão nacional - o San Lorenzo também está na disputa. E segundo Nicolini, só houve divulgação há cerca de uma semana. A TyC Sports, que pode ser acessada pela televisão ou pela plataforma digital, passará os demais, assim como a Pluto TV.

— Infelizmente, também não houve muita publicidade sobre isso. O FutFemGol cobrirá toda a competição, mas ainda não sabemos nada sobre outros veículos de comunicação de futebol feminino que estarão lá — afirmou a jornalista.

Transmissão em outros países

Presente em diversos países, a Pluto TV passará os jogos no Peru, Equador, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Chile, Uruguai, Colômbia e Argentina, além do Brasil. Nos países da América Central, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e República Dominicana, a transmissão da Libertadores Feminina será pela TV Azteca.

Veja abaixo a relação de transmissões para os países do continente:

