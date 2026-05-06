Athleta e Pelé retomam legado histórico em camisa inédita do Mirassol na Libertadores

O Mirassol apresentou nesta quarta-feira (6) uma camisa inédita para a disputa da Libertadores, em parceria com as marcas Athleta e Pelé, que atualmente está sob gestão da família de Neymar Jr., por meio da NR Sports.

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A proposta é lançar um uniforme que conecta o legado de Pelé ao clube do interior de São Paulo, que participa pela primeira vez da competição continental.

— Assumimos um compromisso histórico com respeito, responsabilidade e amor pelo legado do Rei Pelé. Devolver sua marca ao Brasil é devolver um pedaço da nossa própria identidade - disse Neymar da Silva Santos, CEO da NR Sports.

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A marca Pelé está sob gestão de Neymar da Silva Santos Júnior desde novembro do ano passado e, desde então, tem cuidado do legado de Edson Arantes do Nascimento, além de iniciar um reposicionamento no mercado em três frentes: performance, cultura e legado.

A primeira aparição pública da marca ocorreu em abril, na camisa do Santos, na Vila Belmiro. Agora, ela surge pela segunda vez, desta vez na Libertadores, estampada no uniforme do Mirassol. A iniciativa, em parceria com a Athleta, aproxima trajetórias que ajudam a traduzir o próprio significado do futebol. De um lado, Pelé, cuja história começou no interior e ganhou o mundo, redefinindo o esporte. De outro, o Mirassol, que chega à sua primeira participação na competição após uma trajetória de crescimento consistente, levando ao cenário continental a força de um clube formado fora dos grandes centros.

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É nesse encontro que o projeto ganha forma. A Athleta, única marca a vestir Pelé ao longo da carreira, atua como elo entre essas duas histórias e transforma esse legado em presença dentro de campo.

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Segundo a Athleta, a volta da marca Pelé ao futebol não é apenas um exercício de nostalgia, mas a construção de uma operação global que, daqui em diante, atuará com critério em parcerias que façam jus ao que o Rei representa.

— Falar de Pelé é falar da origem do futebol como ele é reconhecido no mundo. A Athleta tem orgulho de fazer parte dessa história e de, mais uma vez, contribuir para que esse legado siga vivo dentro de campo. Esse projeto representa uma conexão verdadeira entre passado, presente e futuro - afirmou Ricardo Tiwata, CEO da Athleta Brasil.

A nova camisa do Mirassol na Libertadores:

A Athleta abre mão do espaço no peito da camisa e estampa, no lado direito, o símbolo do Rei: o soco no ar, gesto icônico de Pelé após marcar um gol, hoje símbolo central da nova identidade da marca. Desenvolvido com foco em performance e acabamento premium, o uniforme traz o patch do Pelé e o escudo do Mirassol aplicados em 3D TPU, criando relevo e destaque visual no conjunto.

A camisa utiliza tecido Dry On, voltado para conforto térmico e desempenho esportivo, e conta com gola e punhos em retilínea personalizada, além de selo de autenticidade e numeração de série, reforçando seu caráter exclusivo e colecionável.

A estreia acontece nesta quinta-feira (07), diante da LDU, às 19h (de Brasília), no Maião, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

Mirassol vai estrear novo uniforme nesta quinta-feira (7), contra a LDU. (Foto: Divulgação/ Athleta)

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