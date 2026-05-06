O mês de abril foi marcado por um dado relevante para os clubes brasileiros nas redes sociais. Segundo pesquisa do Ibope Repucom, o crescimento mensal entre os 50 clubes analisados foi o menor de 2026 e representou o pior desempenho no Instagram desde 2017. Porém, uma mudança no algoritmo da plataforma é a maior responsável por isso.

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O Ranking Digital dos Clubes Brasileiros ainda destacou que os cinco primeiros colocados (Flamengo, Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras) somaram, juntos, 675 mil inscrições. O volume representa 77% das 882 mil novas adesões registradas entre todos os 50 clubes monitorados no período.

Números de abril

Considerando o saldo total das equipes analisadas, o resultado mensal marca o menor crescimento do ano. O principal fator para essa queda foi a redução expressiva no número de novos seguidores no Instagram, que somou apenas 124 mil inscrições entre todos os perfis. É o pior desempenho da plataforma desde junho de 2017, quando os clubes haviam somado 106 mil novos usuários.

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Mudanças no Instagram

Um dos fatores que levaram ao baixo crescimento, impactando a aquisição orgânica dos clubes na rede, foi a mudança na plataforma ao final de março de 2026. O Instagram iniciou um movimento de banimentos associado a sistemas de moderação automatizada da Meta mais rigorosos. Ao que tudo indica, essa intensificação elevou a ocorrência de 'falsos positivos', levando à remoção de contas legítimas e à redução da base ativa de usuários.

Top 5 do ranking

O Flamengo liderou o crescimento em abril com um acréscimo de 280 mil novas inscrições em suas redes sociais. O Rubro-Negro também esteve à frente dos ganhos no TikTok, com 200 mil novos inscritos, e no YouTube, com 60 mil. O desempenho ajudou o clube a atingir as marcas de 11 milhões e 8 milhões de inscritos, respectivamente, nessas plataformas.

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O Corinthians permaneceu no pódio pelo sexto mês consecutivo e conquistou o segundo maior crescimento de abril, com mais de 150 mil novas adesões. O Alvinegro Paulista se destacou no TikTok e no YouTube, onde somou 100 mil e 30 mil novos inscritos, respectivamente. Com estes resultados, o clube alcançou a marca de 43 milhões de inscrições no total de suas contas oficiais.

O Santos ficou com o terceiro lugar, com 124 mil novos inscritos. O principal avanço do time da Baixada ocorreu no TikTok, que concentrou 100 mil novas inscrições, seguido pelo Instagram, com cerca de 13 mil novos seguidores.

O São Paulo alcançou o quarto maior saldo ao contabilizar 95 mil novas inscrições, o seu melhor resultado em 2026. O TikTok foi o principal motor desse avanço, sendo responsável por 100 mil novos inscritos.

O Palmeiras fechou a lista dos maiores crescimentos do mês, com 25 mil novas adesões. O YouTube concentrou a maior parte desse resultado ao somar 20 mil novos inscritos, volume que representa 79% do desempenho total do Alviverde no período.

Ranking digital dos clubes brasileiros (Fonte: IBOPE Repucom)

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