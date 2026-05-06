Os bastidores seguem quentes sobre o nova detentora dos direitos de transmissão da LaLiga. Segundo o jornalista Flávio Ricco em sua coluna no Portal Léo Dias, a Paramount será a nova casa do campeonato espanhol, em transmissões para o Brasil. A informação foi confirmada pelo Lance!.

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De acordo com apuração do Lance!, o processo de aquisição dos direitos da liga passou por algumas reviravoltas. Oficialmente, representantes da LaLiga negam o acerto, mas o acordo está praticamente sacramentado, restando apenas a assinatura para formalização. A ESPN tinha a exclusividade na transmissão do torneio.

Outras perdas da ESPN

O narrador Fernando Nardini anunciou sua saída da ESPN nesta terça-feira (5), após 14 anos de emissora, e acertou com a Cazé TV, na qual terá a oportunidade de narrar jogos da Copa do Mundo. Na emissora americana, Fernando era o principal narrador de futebol americano e esportes olímpicos.

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➡️Cazé TV fecha com medalhão da ESPN que estava na emissora há 14 anos

ESPN se movimenta em outras frentes

Após três temporadas, o Grupo Disney superou a CazéTV e voltará a transmitir a Uefa Europa League e a Conference League. O grupo fechou um acordo pelos direitos de transmissão das competições até 2031. A ESPN (TV fechada) e o Disney+ (Streaming) exibirão, a partir da temporada 2027/28, todas as 330 partidas por edição das competições.

Nota da La Liga sobre o assunto

"A LALIGA deseja desmentir as notícias que circulam em alguns meios de comunicação a respeito da suposta concessão dos direitos de transmissão da competição. O processo de licitação está em andamento e ainda não foi concluído. Qualquer informação sobre acordos finalizados com emissoras específicas é falsa e sem fundamento. O Brasil é um mercado estratégico prioritário para a LALIGA. Os torcedores brasileiros e sua ligação histórica com o futebol espanhol fazem deste território um dos mais importantes em nossa expansão internacional. Mantemos o compromisso de garantir que os torcedores brasileiros tenham o melhor acesso possível à LALIGA".

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➡️Disney supera CazéTV e retoma direitos de competições europeias até 2031

Formato especial por conta da rodada da La Liga retrô (Foto: Divulgação)

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