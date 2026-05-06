Arsenal garante premiação milionária com vaga na final da Champions League

O Arsenal está de volta a uma final de Champions League após duas décadas. O time inglês venceu e eliminou o Atlético de Madrid na semifinal disputada na terça-feira (6) e aguarda o vencedor do duelo entre PSG e Bayern de Munique nesta quarta para a decisão em Budapeste, na Hungria. Apesar de não ter o título garantido, os Gunners já tem uma premiação pesada com a classificação para a partida decisiva.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Desde a última temporada, a Uefa reformulou o sistema de premiações dos seus torneios por conta do novo formato de disputa dos campeonatos. Mais clubes disputando, mais partidas jogadas e um recorde de premiação estabelecido em 2024/25, valor que foi repetido nesta edição. O Arsenal é a equipe que mais faturou com os bônus financeiros da Champions League até aqui.

Os ingleses lideraram a fase de pontos corridos com 100% de aproveitamento, o que garantiu, além dos valores fixos pagos pela classificação ao mata-mata, oito bonificações pelas oito vitórias conquistadas na fase inicial do torneio continental. Agora, garantiu, pelo menos, a segunda posição e, consequentemente, a segunda maior premiações da temporada 2025/26 da Liga dos Campeões.

continua após a publicidade

A Uefa destinou 2,47 bilhões de euros, ou R$ 14,2 bilhões na cotação atual, em bonificações para os participantes da edição. Na fase de liga, o Arsenal faturou 18,6 milhões de euros (R$ 106,9 milhões) de prêmio fixo, além de 16,8 milhões de euros (R$ 96,6 milhões) com as vitórias conquistadas, totalizando 35,4 milhões (R$ 203,6 milhões) apenas pela primeira classificação.

Com o desempenho do mata-mata, que soma as oitavas de final, quartas e semis, os Gunners faturaram mais 40,5 milhões de euros, o que representa R$ 232,9 milhões na cotação atual. Agora, com a vaga na final, a cifra milionária aumenta ainda mais. O finalista leva, no mínimo, 18,5 milhões de euros (R$ 106,4 milhões) pelo vice-campeonato, enquanto o campeão chega a 25 milhões de euros (R$ 143,8 milhões).

continua após a publicidade

Ou seja, o Arsenal termina sua caminhada na Champions League 2025/26 com uma premiação mínima de 59 milhões de euros, ou R$ 339,4 milhões. O valor máximo é de 65,5 milhões de euros, que chega a R$ 376,9 milhões.

Veja a premiação do Arsenal na Liga dos Campeões por fase

Fase de liga (fixo): 18,6 milhões de euros (R$ 106,9 milhões)

18,6 milhões de euros (R$ 106,9 milhões) Bônus extra pelos resultados (oito vitórias): 16,8 milhões de euros (R$ 96,6 milhões)

16,8 milhões de euros (R$ 96,6 milhões) Oitavas de final: 11 milhões de euros (R$ 63,2 milhões)

11 milhões de euros (R$ 63,2 milhões) Quartas de final: 12,5 milhões de euros (R$ 71,9 milhões)

12,5 milhões de euros (R$ 71,9 milhões) Semifinal: 15 milhões de euros em premiação (R$ 86,2 milhões)

Premiações que ainda pode conquistar

Vice-campeão: 18,5 milhões de euros (R$ 106,4 milhões)

18,5 milhões de euros (R$ 106,4 milhões) Campeão: 25 milhões de euros (R$ 143,8 milhões)

Elenco do Arsenal antes da partida contra o Atlético de Madrid. (Foto: Adrian Dennis / AFP)

🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.