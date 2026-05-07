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Entre contratações e vendas, Atlético movimentou cerca de R$ 400 milhões no mercado em 2025: veja balanço

Galo equilibra contratações abaixo do esperado com vendas lucrativas da base

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 07/05/2026
05:00
Arte contratações e vendas (Fotos: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraJunior Santos, Rony, Alisson e Rubens pelo Atlético (Fotos: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético divulgou seu balanço financeiro de 2025, detalhando os valores das contratações e arrecadados com vendas de jogadores ao longo do ano. Ao todo, o clube mineiro movimentou cerca de R$ 400 milhões no mercado da bola, considerando chegadas e saídas de atletas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético divulgou seu balanço financeiro de 2025, detalhando os valores das contratações e arrecadados com vendas de jogadores ao longo do ano. Ao todo, o clube mineiro movimentou cerca de R$ 400 milhões no mercado da bola, considerando chegadas e saídas de atletas.

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Contratações

Em 2025, o Atlético foi bastante ativo no mercado e investiu cerca de R$ 181 milhões na contratação de jogadores. No entanto, os maiores aportes não tiveram o retorno esperado: parte dos atletas não rendeu em campo, e alguns já deixaram o clube pouco tempo depois, como nos casos de Júnior Santos e Rony.

Confira a lista das principais contratações do clube e os valores envolvidos:

  • Júnior Santos: R$ 48 milhões
  • Rony: R$ 38 milhões
  • Cuello: R$ 36 milhões
  • Iván Román: R$ 11,4 milhões
  • Natanael: R$ 7 milhões

Vendas

O Atlético também registrou um volume expressivo em vendas em 2025, arrecadando cerca de R$ 203 milhões com transferências. Os jogadores formados na base foram responsáveis pela maior parte desse montante, e o clube ainda alcançou um aumento de 12% na arrecadação em relação a 2024.

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Confira a lista das principais vendas do clube e os valores envolvidos:

  • Alisson: R$ 77 milhões
  • Rubens: R$ 55 milhões
  • Zaracho: R$ 12 milhões
  • Battaglia: R$ 9,5 milhões
  • Otávio: R$ 8,9 milhões

Aumento da dívida do Atlético

Entre contratações, vendas e outros compromissos financeiros, como juros bancários e tributos, a dívida total do Atlético cresceu cerca de R$ 403 milhões. Em 2024, o valor era de R$ 1,369 bilhão e, ao fim de 2025, subiu para R$ 1,772 bilhão.

Confira o perfil da dívida do clube:

  • Dívida bancária: R$ 654 milhões
  • Tributário: R$ 487 milhões
  • Arena MRV: R$ 387 milhões
  • Compra e venda de atletas: R$ 243 milhões
bandeirinha arena mrv (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
Bandeirinha do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniella Veiga / Atlético)

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