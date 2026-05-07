Entre contratações e vendas, Atlético movimentou cerca de R$ 400 milhões no mercado em 2025: veja balanço

O Atlético divulgou seu balanço financeiro de 2025, detalhando os valores das contratações e arrecadados com vendas de jogadores ao longo do ano. Ao todo, o clube mineiro movimentou cerca de R$ 400 milhões no mercado da bola, considerando chegadas e saídas de atletas.

O Atlético divulgou seu balanço financeiro de 2025, detalhando os valores das contratações e arrecadados com vendas de jogadores ao longo do ano. Ao todo, o clube mineiro movimentou cerca de R$ 400 milhões no mercado da bola, considerando chegadas e saídas de atletas.

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Contratações

Em 2025, o Atlético foi bastante ativo no mercado e investiu cerca de R$ 181 milhões na contratação de jogadores. No entanto, os maiores aportes não tiveram o retorno esperado: parte dos atletas não rendeu em campo, e alguns já deixaram o clube pouco tempo depois, como nos casos de Júnior Santos e Rony.

Confira a lista das principais contratações do clube e os valores envolvidos:

Júnior Santos: R$ 48 milhões

Rony: R$ 38 milhões

Cuello: R$ 36 milhões

Iván Román: R$ 11,4 milhões

Natanael: R$ 7 milhões

Vendas

O Atlético também registrou um volume expressivo em vendas em 2025, arrecadando cerca de R$ 203 milhões com transferências. Os jogadores formados na base foram responsáveis pela maior parte desse montante, e o clube ainda alcançou um aumento de 12% na arrecadação em relação a 2024.

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Confira a lista das principais vendas do clube e os valores envolvidos:

Alisson: R$ 77 milhões

Rubens: R$ 55 milhões

Zaracho: R$ 12 milhões

Battaglia: R$ 9,5 milhões

Otávio: R$ 8,9 milhões

Aumento da dívida do Atlético

Entre contratações, vendas e outros compromissos financeiros, como juros bancários e tributos, a dívida total do Atlético cresceu cerca de R$ 403 milhões. Em 2024, o valor era de R$ 1,369 bilhão e, ao fim de 2025, subiu para R$ 1,772 bilhão.

Confira o perfil da dívida do clube:

Dívida bancária: R$ 654 milhões

Tributário: R$ 487 milhões

Arena MRV: R$ 387 milhões

Compra e venda de atletas: R$ 243 milhões

Bandeirinha do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniella Veiga / Atlético)

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