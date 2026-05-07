Entre contratações e vendas, Atlético movimentou cerca de R$ 400 milhões no mercado em 2025: veja balanço
Galo equilibra contratações abaixo do esperado com vendas lucrativas da base
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O Atlético divulgou seu balanço financeiro de 2025, detalhando os valores das contratações e arrecadados com vendas de jogadores ao longo do ano. Ao todo, o clube mineiro movimentou cerca de R$ 400 milhões no mercado da bola, considerando chegadas e saídas de atletas.
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Contratações
Em 2025, o Atlético foi bastante ativo no mercado e investiu cerca de R$ 181 milhões na contratação de jogadores. No entanto, os maiores aportes não tiveram o retorno esperado: parte dos atletas não rendeu em campo, e alguns já deixaram o clube pouco tempo depois, como nos casos de Júnior Santos e Rony.
Confira a lista das principais contratações do clube e os valores envolvidos:
- Júnior Santos: R$ 48 milhões
- Rony: R$ 38 milhões
- Cuello: R$ 36 milhões
- Iván Román: R$ 11,4 milhões
- Natanael: R$ 7 milhões
Vendas
O Atlético também registrou um volume expressivo em vendas em 2025, arrecadando cerca de R$ 203 milhões com transferências. Os jogadores formados na base foram responsáveis pela maior parte desse montante, e o clube ainda alcançou um aumento de 12% na arrecadação em relação a 2024.
Confira a lista das principais vendas do clube e os valores envolvidos:
- Alisson: R$ 77 milhões
- Rubens: R$ 55 milhões
- Zaracho: R$ 12 milhões
- Battaglia: R$ 9,5 milhões
- Otávio: R$ 8,9 milhões
Aumento da dívida do Atlético
Entre contratações, vendas e outros compromissos financeiros, como juros bancários e tributos, a dívida total do Atlético cresceu cerca de R$ 403 milhões. Em 2024, o valor era de R$ 1,369 bilhão e, ao fim de 2025, subiu para R$ 1,772 bilhão.
Confira o perfil da dívida do clube:
- Dívida bancária: R$ 654 milhões
- Tributário: R$ 487 milhões
- Arena MRV: R$ 387 milhões
- Compra e venda de atletas: R$ 243 milhões
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