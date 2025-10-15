Corinthians x Ferroviária: veja premiação da Libertadores Feminina

É daqui a pouco. Corinthians e Ferroviária se enfrentam pela Copa Libertadores da América Feminina por uma vaga na final da competição - o Deportivo Cali, da Colômbia, já está garantido. Mas o duelo desta quarta-feira, em Morón, na Argentina, também vale premiação em dinheiro.

Mais especificamente US$ 750 mil dólares serão pagos ao segundo colocado da Libertadores. Se a equipe brasileira que avançar nesta quarta-feira também conquistar o título da competição, vai embolsar US$ 2 milhões.

Fase de grupos: US$ 50 mil

US$ 50 mil Quartas de final: US$ 100 mil

US$ 100 mil Terceiro lugar: US$ 350 mil

US$ 350 mil Vice-campeão: US$ 750 mil

US$ 750 mil Campeão: US$ 2 milhões

Invicta e embalada, a Ferroviária encara o Corinthians, um dos favoritos ao título, nesta quarta-feira (15), em busca de uma vaga na grande final da Libertadores Feminina. A semifinal é disputada em jogo único, com decisão por pênaltis em caso de empate. A Inteligência Artificial "Grok" palpitou quem deve ser o vencedor do duelo.

Ambas as equipes chegam com campanhas sólidas, mas o histórico e o momento atual apontam para uma vantagem clara do Corinthians. Vou quebrar isso em pontos chave para embasar meu palpite.

Em 38 confrontos oficiais, o Corinthians domina com 29 vitórias, 8 empates e apenas 1 derrota para a Ferroviária (final do Brasileirão Feminino de 2019). Nos mata-matas, são 8 triunfos corintianos contra 1 grená.

Na Libertadores, as equipes se enfrentaram só uma vez, na final de 2019, com vitória do Corinthians por 2 a 0 – coroando o bicampeonato alvinegro.

O Corinthians chega como favorita absoluta, com mais poder de fogo e experiência em finais."