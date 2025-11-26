N Sports fecha parceria para transmissão da Liga Showbol; veja mais

A N Sports, empresa do lendário Galvão Bueno, fechou uma pareceria com a Liga Showbol para transmitir as temporadas 2026/27 com exclusividade no streaming. Na próxima segunda-feira (1°), o canal esportivo vai fazer a cobertura do desafio Brasil x Argentina de Showbol.

O duelo entre as seleções históricas marcará o início da parceria. O jogo será disputado na Arena Pacaembu, em São Paulo, e terá exibição no Youtube da N Sports a partir das 20h (Brasília), ao vivo e com imagens.

Para o clássico, astros que marcaram época nos dois países e convidados especiais estarão presentes. Na Seleção Brasileira de Showbol, teremos personagens como Djalminha, André Balada, Cristian Baroni, Anderson Polga e Mc Daniel.

Os hermanos terão lendas como Basanta, Facundo Sánchez, Mariano Pavone, Pipa Gancedo, Ariel Cabral, Héctor Canteros, Matías amboade e Javier Turu Flores.

- Brasil x Argentina é um clássico que dispensa apresentações. No Showbol, essa rivalidade já proporcionou jogos inesquecíveis, com muita técnica, intensidade e a magia que o público sempre espera dos nossos ídolos. Trazer esse duelo de volta agora, em um novo momento da modalidade, é uma forma de honrar essa história e já aquecer o clima para o Mundialito de 2026, grande evento internacional da nossa plataforma - começou Djalminha, sócio-proprietário do Showbol.

- O torcedor pode esperar um espetáculo de verdade, com emoção do início ao fim e um gostinho do que estamos preparando para o mundo - completou a lenda do futebol brasileiro.

Bernardo Carvalho, sócio da Liga Showbol, comentou sobre o acerto com a N Sports para a transmissão das próximas temporadas.

- A parceria com a N Sports reforça a nova fase do Showbol, que combina entretenimento, tecnologia e um calendário estruturado para entregar um produto de alto nível ao torcedor. Estar ao lado de um grupo que entende profundamente o universo digital e multigeracional, como a Ola Sports, potencializa nossa capacidade de amplificar o espetáculo dentro e fora da quadra. Essa união eleva a distribuição, abre novas frentes de conteúdo e fortalece o propósito de transformar o Showbol em um dos maiores produtos de sportainment do país - explica Bernardo Carvalho, sócio da Liga Showbol.

A próxima edição da Liga já está confirmada e promete ser ainda maior. Em março de 2025, a competição fez sucesso ao reunir Romário, Ronaldo Fenômeno, que viu sua equipe, Rede Ronaldo, ser campeã da 1ª etapa, além de nomes como Túlio Maravilha, Petkovic e o português Quaresma, sem falar nas participações especiais de artistas da música e do entretenimento no Showbol.

Para 2026, a Liga Showbol contará com oito franquias (Rede Ronaldo, Romário TV, Zico 10, Rivellino Sport Center, Djalma Dias, Botafogo, The Beautiful Game e uma franquia especial, ainda mantida em sigilo, que será apresentada antes do início da competição), disputando duas etapas, garantindo ainda mais jogos, rivalidades e conteúdo para o público.