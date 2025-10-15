GP Brasil de Fórmula 1: camarote chega a quase R$ 500 mil

O grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 se aproxima. Está marcado para o mês que vem e as empresas que participam da economia do evento se movimentam. O camarote da Soccer Hospitality, empresa especializada em hospitalidade esportiva e espaços premium no país, anunciou a criação do Terrace 1. E com experiências a valores que chegam a R$ 480 mil.

A corrida é no domingo 9 de novembro, mas as atividades da Fórmula 1 na pista vão acontecer a partir da sexta-feira 7. Os ingressos individuais custam R$ 10 mil para sexta-feira, R$ 18 mil para sábado e R$ 20 mil para domingo.

Já o pacote completo para os três dias do evento está sendo comercializado por R$ 25 mil. Empresas podem adquirir pacotes corporativos: um combo com 15 ingressos por dia, que inclui exposição da marca dentro dos camarotes e espaço privativo, está sendo comercializado por R$ 480 mil.

- Nosso objetivo é oferecer camarotes que proporcionem uma experiência sofisticada e de alto nível para os fãs. Levaremos para a Fórmula 1 toda a excelência que já entregamos nos estádios de futebol. Tenho certeza de que os amantes do automobilismo ficarão impressionados - projeta Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

Bortoleto elogiado

Gabriel Bortoleto faz uma temporada de estreia "impressionante" na Fórmula 1 com a Sauber, ao lado de Nico Hulkenberg. Aos 21 anos, o brasileiro supera o companheiro em etapas de classificação e se destaca entre os seis novatos da categoria. Após elogios da imprensa internacional, o bicampeão mundial Mika Hakkinen voltou a por o jovem piloto em evidência por seu desempenho nas pistas.

- Acho que Gabriel Bortoleto tem feito um trabalho bastante impressionante, na minha opinião. O que ele está fazendo no momento, contra um companheiro de equipe muito experiente, acho que ele conseguiu levar o carro ao limite sem grandes erros em comparação com outros novatos - destacou Hakkinen, em entrevista ao "Hindustan Times" e "FanCode".