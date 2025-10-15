Semifinais da Libertadores Feminina: onde assistir ao vivo
Corinthians e Ferroviária duelam por vaga na final
A Libertadores Feminina chega à fase semifinal nesta quarta-feira (15), com dois confrontos decisivos no Estádio Francisco Urbano, em Morón, na Argentina. Corinthians e Ferroviária seguem na competição.
O primeiro duelo do dia será entre Colo-Colo e Deportivo Cali, às 16h (de Brasília). Na sequência, às 20h, acontece o clássico brasileiro entre Corinthians e Ferroviária, valendo vaga na grande final.
Datas, horários e onde assistir
Colo-Colo x Deportivo Cali
- Data: quarta-feira, 15 de outubro
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Francisco Urbano, Morón
- Onde assistir: Goat (YouTube) e N Sports (canal fechado e Youtube)
Corinthians x Ferroviária
- Data: quarta-feira, 15 de outubro
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio Francisco Urbano, Morón
- Onde assistir: SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta) Goat (YouTube), da CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)
Final e disputa pelo terceiro lugar
- Data: sábado, 18 de outubro
- Local: a definir
O que acontece em caso de empate nas semis da Libertadores
Nas fases de mata-mata, ou seja, nas quartas, semi e final, caso a partida termine empatada, a classificação ou o título serão definidos por disputa de pênaltis, sem prorrogação, conforme regras da Fifa.
