Semifinais da Libertadores Feminina: onde assistir ao vivo

A Libertadores Feminina chega à fase semifinal nesta quarta-feira (15), com dois confrontos decisivos no Estádio Francisco Urbano, em Morón, na Argentina. Corinthians e Ferroviária seguem na competição.

O primeiro duelo do dia será entre Colo-Colo e Deportivo Cali, às 16h (de Brasília). Na sequência, às 20h, acontece o clássico brasileiro entre Corinthians e Ferroviária, valendo vaga na grande final.

Datas, horários e onde assistir

Colo-Colo x Deportivo Cali

Data: quarta-feira, 15 de outubro

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Francisco Urbano, Morón

Onde assistir: Goat (YouTube) e N Sports (canal fechado e Youtube)

Corinthians x Ferroviária

Data: quarta-feira, 15 de outubro

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Francisco Urbano, Morón

Onde assistir: SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta) Goat (YouTube), da CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)

Final e disputa pelo terceiro lugar

Data: sábado, 18 de outubro

Local: a definir

O que acontece em caso de empate nas semis da Libertadores

Nas fases de mata-mata, ou seja, nas quartas, semi e final, caso a partida termine empatada, a classificação ou o título serão definidos por disputa de pênaltis, sem prorrogação, conforme regras da Fifa.

