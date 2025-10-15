menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Semifinais da Libertadores Feminina: onde assistir ao vivo

Corinthians e Ferroviária duelam por vaga na final

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 15/10/2025
06:17
Ferroviária e Corinthians fazem clássico paulista. (Foto: Jonatan Dutra)
imagem cameraFerroviária e Corinthians fazem clássico paulista. (Foto: Jonatan Dutra)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Libertadores Feminina chega à fase semifinal nesta quarta-feira (15), com dois confrontos decisivos no Estádio Francisco Urbano, em Morón, na Argentina. Corinthians e Ferroviária seguem na competição.

continua após a publicidade

Relacionadas

O primeiro duelo do dia será entre Colo-Colo e Deportivo Cali, às 16h (de Brasília). Na sequência, às 20h, acontece o clássico brasileiro entre Corinthians e Ferroviária, valendo vaga na grande final.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Datas, horários e onde assistir

Colo-Colo x Deportivo Cali

  • Data: quarta-feira, 15 de outubro
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Francisco Urbano, Morón
  • Onde assistir: Goat (YouTube) e N Sports (canal fechado e Youtube)

Corinthians x Ferroviária

  • Data: quarta-feira, 15 de outubro
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio Francisco Urbano, Morón
  • Onde assistir: SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta) Goat (YouTube), da CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)

Final e disputa pelo terceiro lugar

  • Data: sábado, 18 de outubro
  • Local: a definir

➡️ Corinthians é dono do melhor ataque da Libertadores Feminina

O que acontece em caso de empate nas semis da Libertadores

Nas fases de mata-mata, ou seja, nas quartas, semi e final, caso a partida termine empatada, a classificação ou o título serão definidos por disputa de pênaltis, sem prorrogação, conforme regras da Fifa.

continua após a publicidade
Argentina recebe a Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Argentina recebe a Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias