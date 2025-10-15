menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Nos pênaltis, Deportivo Cali vence Colo-Colo e está na final da Libertadores Feminina

Time colombiano espera vencedor de Corinthians e Ferroviária

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 15/10/2025
18:05
Deportivo Cali é finalista da Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/ CONMEBOL)
Deportivo Cali é finalista da Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/ CONMEBOL)
O Deportivo Cali garantiu vaga na final da Libertadores Feminina ao vencer o Colo-Colo nos pênaltis, por 5 a 4, na tarde desta quarta-feira (15), no Estádio Francisco Urbano, em Morón, na Argentina. Valencia desperdiçou para as chilenas.

O duelo foi acirrado, com muito duelo físico e melhor desempenho do time de Cali no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Colo-Colo melhorou, mas esbarrou no bom posicionamento defensivo da adversárias.

Nas penalidades, Valencia desperdiçou e o Deportivo Cali converteu todas as cobranças. Agora, aguardam o vencedor do duelo brasileiro entre Corinthians e Ferroviária para conhecer o adversário na decisão.

A campanha do Deportivo Cali

O Deportivo Cali terminou a fase de grupos da Libertadores Feminina na liderança do Grupo D, com sete pontos. A equipe somou duas vitórias e um empate, com quatro gols marcados e um sofrido.

O time colombiano avançou às quartas de final com 77% de aproveitamento e enfrentou o São Paulo na sequência da competição, eliminando o Tricolor com vitória por 2 a 0.

Nesta quarta-feira (15), venceu o Colo-Colo por 1 a 0 e garantiu a vaga na decisão da Libertadores Feminina.

Millene disputa bola com Paola Garcia em jogo do São Paulo contra o Deportivo Cali pela Libertadores feminina (Foto: Luis Robayo / AFP)
Millene disputa bola com Paola Garcia em jogo do São Paulo contra o Deportivo Cali pela Libertadores feminina (Foto: Luis Robayo / AFP)

Final da Libertadores Feminina 2025

A Conmebol definiu para este sábado (18) a grande final da Libertadores Feminina 2025. O confronto decisivo, que reunirá o Deportivo Cali e o vencedor de Corinthians x Ferroviária, terá local ainda a ser confirmado pela entidade. No mesmo dia, também será realizada a disputa pelo terceiro lugar, envolvendo as equipes derrotadas nas semifinais.

