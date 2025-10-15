menu hamburguer
NBA no Brasil: marca de energéticos ativa patrocínio

Empresa lançou dois produtos com a logomarca da liga norte-americana de basquete

Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
18:17
TNT-NBA
imagem cameraMarca de energéticos é parceira da NBA no Brasil
São dois produtos com novas embalagens. A TNT Energy Drink apresentou esta semana os rótulos para os sabores Original e Original Zero da marca de energéticos. Ambas com a logomarca da NBA. A liga norte-americana de basquete é patrocinada, no Brasil, pela empresa.

- O vínculo da TNT com o universo esportivo vai além do patrocínio. É um ponto de encontro entre a energia da marca e a paixão dos consumidores - observou Cristiane Rosa, head de marketing de categorias e insights do Grupo Petrópolis, proprietário da marca de bebidas. E completou:

- As ativações recentes mostraram que, quando a experiência é relevante e autêntica, o impacto aparece em todas as etapas da jornada - finalizou Cristiane.

As latas com os novos rótulos customizados com a logomarca da NBA foram produzidas em edição limitada e terão distribuição nacional. O desenho foi desenvolvido pelo departamento de embalagens do Grupo Petrópolis.

A NBA está em fase de pré-temporada após título do Oklahoma City Thunder e período de férias. Os jogos oficiais terão início no dia 21 deste mês.

