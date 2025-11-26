A Volt Sport e o Remo oficializaram a renovação do contrato de fornecimento de material esportivo para a temporada de 2026. Esta é a segunda vez que o azulino e a empresa estendem a parceria, agora com o Leão de volta à Série A do Campeonato Brasileiro após 31 anos. Na atual temporada, a colaboração registrou o maior volume de vendas desde o início do acordo.

Além da administração do e-commerce e das lojas físicas, a Volt também repassa ao Remo royalties brutos sobre todas as peças que são vendidas nos meios oficiais. Com o acesso, a ideia da marca é promover ativações com peças comemorativas para marcar o retorno para a primeira divisão.

A empresa esteve presente na sequência de dois acessos consecutivos do time, da Série C para a B em 2024 e da B para a A em 2025. Juntos desde 2021, essa é hoje uma das uniões mais duradouras entre o clube e uma fornecedora de material esportivo nos últimos anos.

A Volt Sport comanda três lojas com produtos do Remo em Belém, sendo uma delas uma Loja Conceito Rei da Amazônia, localizada dentro do Estádio Baenão. Em 2025, foram comercializadas mais de 100 mil peças, e o novo contrato prevê melhores condições a fim de manter esse número de vendas em uma temporada que será especial para o Leão Azul.

Ao longo desse período, a Volt Sport lançou alguns dos uniformes marcantes, como as camisa especiais para o Círio de Nazaré, para a COP 30 em Belém e a camisa "Desaquece", confeccionada com produtos livres de tintura química e acompanhada por tag sustentável com sementes de margarida. A primeira camisa produzida pela Volt para o clube já contava com garrafas PET retiradas dos oceanos e materiais de menor impacto ambiental

A coleção azulina nos últimos anos também destacou causas sociais relevantes, como Outubro Rosa, Consciência Negra e campanhas de preservação da Floresta Amazônica, reforçando o compromisso conjunto entre marca e clube com responsabilidade ambiental e impacto positivo.

— Renovar com o Remo neste retorno à Série A é um orgulho enorme para a Volt. Estamos juntos desde 2021, construindo uma parceria sólida, baseada em confiança e propósito. O clube acreditou no nosso projeto desde o início da nossa trajetória e, juntos, entregamos uniformes que marcaram o torcedor. A Volt estará ao lado do clube oferecendo ainda mais estrutura, inovação e condições para que a próxima temporada seja histórica para todos — disse Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.