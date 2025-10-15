menu hamburguer
Corinthians x Ferroviária: IA crava quem será finalista na Libertadores Feminina

Equipes duelam por vaga na final

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
15:03
Taça Libertadores Feminina 2023
imagem cameraTaça Libertadores Feminina 2023 (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
Invicta e embalada, a Ferroviária encara o Corinthians, um dos favoritos ao título, nesta quarta-feira (15), em busca de uma vaga na grande final da Libertadores Feminina. A semifinal é disputada em jogo único, com decisão por pênaltis em caso de empate. A Inteligência Artificial "Grok" palpitou quem deve ser o vencedor do duelo.

IA aponta vencedor de Corinthians x Ferroviária

Ambas as equipes chegam com campanhas sólidas, mas o histórico e o momento atual apontam para uma vantagem clara do Corinthians. Vou quebrar isso em pontos chave para embasar meu palpite.

Em 38 confrontos oficiais, o Corinthians domina com 29 vitórias, 8 empates e apenas 1 derrota para a Ferroviária (final do Brasileirão Feminino de 2019). Nos mata-matas, são 8 triunfos corintianos contra 1 grená.

Na Libertadores, as equipes se enfrentaram só uma vez, na final de 2019, com vitória do Corinthians por 2 a 0 – coroando o bicampeonato alvinegro.

O Corinthians chega como favorita absoluta, com mais poder de fogo e experiência em finais."

Corinthians vence Boca Juniors na Libertadores Feminina com três gols de Gabi Zanotti. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
Corinthians vence Boca Juniors e enfrenta Ferroviária na semi da Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

Semifinais da Libertadores feminina

O primeiro duelo do dia será entre Colo-Colo e Deportivo Cali, às 16h (de Brasília). Na sequência, às 20h, acontece o clássico brasileiro entre Corinthians e Ferroviária, valendo vaga na grande final.

Colo-Colo x Deportivo Cali

  • Data: quarta-feira, 15 de outubro
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Francisco Urbano, Morón
  • Onde assistir: Goat (YouTube) e N Sports (canal fechado e Youtube)

Corinthians x Ferroviária

  • Data: quarta-feira, 15 de outubro
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio Francisco Urbano, Morón
  • Onde assistir: SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta) Goat (YouTube), da CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)

