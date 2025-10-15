Invicta e embalada, a Ferroviária encara o Corinthians, um dos favoritos ao título, nesta quarta-feira (15), em busca de uma vaga na grande final da Libertadores Feminina. A semifinal é disputada em jogo único, com decisão por pênaltis em caso de empate. A Inteligência Artificial "Grok" palpitou quem deve ser o vencedor do duelo.

IA aponta vencedor de Corinthians x Ferroviária

Ambas as equipes chegam com campanhas sólidas, mas o histórico e o momento atual apontam para uma vantagem clara do Corinthians. Vou quebrar isso em pontos chave para embasar meu palpite.

Em 38 confrontos oficiais, o Corinthians domina com 29 vitórias, 8 empates e apenas 1 derrota para a Ferroviária (final do Brasileirão Feminino de 2019). Nos mata-matas, são 8 triunfos corintianos contra 1 grená.

Na Libertadores, as equipes se enfrentaram só uma vez, na final de 2019, com vitória do Corinthians por 2 a 0 – coroando o bicampeonato alvinegro.

O Corinthians chega como favorita absoluta, com mais poder de fogo e experiência em finais."

Corinthians vence Boca Juniors e enfrenta Ferroviária na semi da Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

Semifinais da Libertadores feminina

O primeiro duelo do dia será entre Colo-Colo e Deportivo Cali, às 16h (de Brasília). Na sequência, às 20h, acontece o clássico brasileiro entre Corinthians e Ferroviária, valendo vaga na grande final.

Colo-Colo x Deportivo Cali

Data: quarta-feira, 15 de outubro

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Francisco Urbano, Morón

Onde assistir: Goat (YouTube) e N Sports (canal fechado e Youtube)

Corinthians x Ferroviária