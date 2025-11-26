O Monumental de Lima se prepara para receber a final da Libertadores 2025. Embora o futebol seja o grande protagonista do principal torneio da América do Sul, os palcos que recebem as partidas também contam histórias singulares. Na atual edição, os estádios das equipes classificadas para a final revelam inovações nas reformas e história acumulada.

O Estádio Monumental de Lima, conhecido como Monumental "U", do Universitario (Peru), impressiona tanto pela capacidade de mais de 80 mil espectadores, a segunda maior da América do Sul, quanto pelo entorno: o estádio é cercado pelas Ruínas de Puruchuco, um sítio arqueológico do período inca.

— A escolha do Estádio Monumental de Lima, com sua capacidade e estrutura, mostra como a final da Libertadores atrai torcedores dispostos a viver essa experiência localmente. Mas o evento vai muito além do dia do jogo: movimenta toda a cidade, desde a logística internacional até a hospedagem, gastronomia e imersão na cultura local — pontua Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência especializada em hospitalidade esportiva premium.

No Allianz Parque, casa do Palmeiras e palco da final, o torcedor encontra uma estrutura que vai além do campo de jogo. O estádio reúne serviços variados, como estúdio de tatuagem, barbearia e três restaurantes: Braza, La Coppa e Nagairô, que funcionam diariamente. A arena também recebe diferentes tipos de eventos, aproveitando seu formato multiuso.

— Queremos levar aos torcedores uma experiência sofisticada e totalmente exclusiva. Temos o compromisso de oferecer um ambiente que seja confortável e único para os fãs. Por isso, trabalhamos para sempre apresentar ações inéditas, com shows ao vivo, estúdio de tatuagem, gastronomia de alta qualidade, entre outras maneiras de agradar os amantes de futebol — explica Leo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa responsável por camarotes em nove estádios do Brasil.

Com certeza o Allianz Parque ganha um peso histórico para os palmeirenses depois dessa edição da Libertadores, tendo em vista a grande virada do Palmeiras contra a LDU, revertendo um placar de 3 a 0 no agregado e classificando o Alviverde para a grande final.

— Esses espaços transformam o estádio em um centro de convivência, mesmo fora dos dias de jogos [...] O torcedor passa a frequentar o local com a família e amigos também em dias comuns. Isso fortalece o vínculo com o clube e cria novas possibilidades comerciais — comenta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência que mantém camarote no Allianz Parque.

O Maracanã, casa do Flamengo e ícone do futebol mundial, é um dos estádios mais emblemáticos da história do esporte. Inaugurado para a Copa do Mundo de 1950, o templo carioca recebeu a final daquela edição e também da de 2014, consolidando-se como patrimônio histórico. Na Libertadores, o estádio já foi palco de três finais, incluindo a de 2020, quando o Palmeiras conquistou o título sobre o Santos.

Apesar da grande história, o estádio acompanhou o fluxo e também se modernizou para receber os torcedores cariocas e qualquer visitante que desejar conhecer o histórico estádio do Rio de Janeiro com a melhor hospitalidade possível.

Anderson Rubinatto, CEO da Goolaço, empresa especializada em eventos esportivos, comenta sobre a importância da hospitalidade e da gastronomia nas competições.

— A alimentação é parte fundamental da experiência em eventos esportivos. Quando o torcedor vai a um estádio, ele busca muito mais do que o jogo, ele quer viver um momento completo. A gastronomia qualificada tem o poder de engajar o público e gerar novas oportunidades comerciais para as marcas — disse.

A final da Libertadores será disputada no dia 29, às 18h. Palmeiras e Flamengo duelam pelo título e um deles se tornará o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato da competição.