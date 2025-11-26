Valorização. A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira, que a premiação total da edição 2025 da Copa Sul-Americana alcançou US$ 78,77 milhões, consolidando o aumento em relação aos valores pagos há uma década. Em 2015, o montante distribuído aos clubes participantes era de US$ 18,49 milhões.

Premiação da Sul-Americana

2015 - US$ 18,49 milhões (R$ 69,52 milhões em novembro daquele ano)

2025 - US$ 78,77 milhões (R$ 422,9 milhões na conversão atual)

O salto no período representa um aumento de 426%. Segundo a Conmebol, o avanço decorre da política de investimentos implementada ao longo dos últimos anos, com foco em fortalecer as competições e elevar a competitividade esportiva no continente.

O Atlético-MG, vice-campeão da recém-encerrada edição da Copa Sul-Americana, embolsou US$ 5,73 milhões. Na conversão atual, o valor significa R$ 30,76 milhões). Já o Lanús, vencedor da competição, acumulou um total de US$ 9,84 milhões (R$ 52,83 milhões). Os dois times começaram na fase de grupos esta edição da Conmebol Sul-Americana na fase de grupos.

Conselheiro do Galo preso

O Atlético anunciou na tarde desta quarta-feira (25) que o investidor da SAF, Daniel Vorcaro foi afastado do conselho de administração do clube. A decisão se deu em Assembleia Geral extraordinária realizada na última sexta-feira (21). O empresário foi preso no dia 18 de novembro por envolvimentos financeiros com organizações criminosas. Confira aqui o pronunciamento do Atlético.

No Brasileiro, mais decepção

Na noite da última terça-feira (25), Atlético-MG e Flamengo empataram em 1 a 1 na Arena MRV, em jogo válido pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que foi a primeira após o vice-campeonato na Sul-Americana, marcou o menor público do estádio desde sua inauguração em 2023. Estiveram presentes 18.321 torcedores para uma renda de R$ 850.004,51. Antes disso, o menor público havia sido na partida contra o Maringá pela Copa do Brasil desse ano, 19.853 pessoas estiveram presentes na Arena.

