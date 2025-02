Corinthians e Santos fazem clássico ‘mais midiático’ de São Paulo; entenda

Corinthians e Santos se enfrentam na noite desta quarta-feira (12) pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O clássico, que será disputado na Neo Química Arena, às 21h35, ganha ainda ais relevância pelo fator midiático carregado pelos clubes. Em campo, as equipes terão o duelo Memphis x Neymar, enquanto fora dele os rivais sustentam o posto de times mais famosos nas redes sociais brasileiras.

Desde a chegada de Neymar, há pouco mais de duas semanas, o Santos mais que dobrou seu número de seguidores na plataforma do Instagram, chegando a 7,1 milhões de fãs em sua conta oficial. O crescimento fez com que o Peixe ultrapasse os rivais Palmeiras e São Paulo e se tornou o segundo time paulista com na plataforma, atrás do próprio Corinthians, dono de 13 milhões de seguidores em sua página.

Neymar alavancou os números do Santos nas redes sociais. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF (via AP))

Agora, o alvinegro praiano é o terceiro maios seguido do país. O líder é o Flamengo, com 21,5 milhões em sua conta oficial do Instagram. Desde o retorno de Neymar, o Santos fez mais de 140 publicações, movimentando suas redes sociais com mais frequência que o habitual, e alcançou uma média de cerca de 632 mil curtidas por post e mais de 4 mil comentários. Esses valores, antes da chegada do ídolo santista, eram, em média, de 237.574 curtidas e 2.684 comentários.

- Desde 2024, temos melhorado processos internos e investido na produção de conteúdo. O crescimento começou a aparecer antes mesmo da volta do Neymar, mas, com a chegada dele, que é um ídolo internacional, nossos números explodiram. Foram quase 8 milhões de novos fãs só neste ano, mais do que a soma de Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil, em todo ano passado - afirma Armênio Neto, gerente de Marketing do Santos.

Força do elenco do Corinthians

Liderado pela força de Memphis Depay, o marketing do Corinthians também tem se sustentado nas ações do craque holandês, principal contratação do time na janela do meio do ano passado. No duelo contra o Santos, a participação do jogador ganha ainda mais força pela "estreia" que ele vai fazer em campo.

No clássico, a torcida corintiana será apresentada à "nova versão" do holandês, que agora vestirá a camisa 10 do clube. No acordo de contratação assinado no ano passado, estava previsto que o jogador passaria a vestir o número no Timão a partir da virada do ano. Até a rodada passada, Memphis ainda usava a camisa 94, escolhida na sua chegada.

Memphis deixará de usar a camisa 94 e assume a 10 no clássico contra o Santos. (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

O Corinthians já vem trabalhando a estreia da camisa 10 em Memphis Depay dias antes do clássico com o Santos. Nesta quarta-feira, horas antes do clássico, o clube já publicou diversas imagens do jogador com a camisa corintiana e usando o slogan "Peita 10", fazendo referência ao novo número.

Além disso, foi lançado um vídeo promocional destacando a novidade, ressaltando que a camisa 10 se conecta com o torcedor corintiano, e mais imagens de Memphis foram postadas mostrando o atacante interagindo com uma multidão de torcedores.