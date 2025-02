Clássico marca estreia de Memphis com a camisa 10 do Corinthians

Corinthians definiu uma data para a estreia de Memphis com a camisa 10: a próxima quarta-feira (12), contra o Santos, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A diretoria do Timão entende que o clássico é um grande jogo para colocar a mudança em prática.

A notícia foi veiculada na "Trivela". Nesta temporada, o holandês será o camisa 10 do Corinthians no lugar de Garro, que ficará com a 8. A troca de camisas estava prevista no contrato de Memphis, que não abriu mão de usar a mítica numeração.

Garro se tornou camisa 8 do Corinthians neste domingo (9), na vitória do clube alvinegro sobre o São Bernardo, por 2 a 0, na Neo Química Arena. O jogo foi marcado por homenagens ao argentino que contou mosaico da torcida e show de fogos.

A estreia de Memphis com a camisa 10 também será marcada por ações de marketing do Corinthians. A diretoria quer fazer uma ação parecida com a que fez com Garro, exaltando feitos do holandês e promovendo uma interação com os torcedores.

Holandês será o novo camisa 10 do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Presente de aniversário

O jogador completa 31 anos na quinta-feira (13), um dia após o clássico entre Corinthians e Santos, na Neo Química Arena. Memphis é um dos jogadores mais identificados com a torcida e a diretoria entende que a mudança de camisa irá gerar uma comoção.

O holandês ganha a camisa 10 do Timão em uma boa semana individual. No domingo (9), o Corinthians venceu o São Bernardo por 2 a 0, na Neo Química Arena. Memphis desencantou na temporada e marcou o segundo gol do Timão, o primeiro foi do Romero.