Com ‘apoio’ de rival, Bayern deve renovar patrocínio bilionário; entenda

Em meio à disputa do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique está perto de fechar a renovação de seu patrocinador máster Telekom, uma das maiores empresas de telecomunicações da Europa. Os valores do novo acordo devem chegar a R$ 2 bilhões, em um contrato até 2032, de acordo com informações do jornal Bild.

Segundo dados divulgados pelo periódico, o preço pago ao Bayern terá um ajuste de 30% em relação ao contrato anterior. Isso porque, anteriormente, a empresa distribuia 50 milhões de euros (R$ 316 milhões) anualmente ao clube alemão. No novo acordo, 65 milhões de euros (R$ 411 milhões) serão pagos por ano pelo patrocinador.

Jonathan Tah com a camisa do Bayern de Munique (Foto: Divulgação / Bayern de Munique)

O contrato, no entanto, foi motivado pelo rival Borussial Dortmund. Ainda segundo o jornal, o clube aurinegro fechou acordo com a Vodafone, empresa concorrente da Telekom. O acontecimento, portanto, fez com que o patrocinador máster do Bayern aumentasse o valor do acordo.

Bayern aplicou a maior goleada em Mundial de Clubes

O Bayern de Munique venceu o Auclkand City, por 10 x 0, na primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de Clubes. O resultado se tornou a maior goleada da história dos Mundiais de Clubes da Fifa. Os bávaros superaram o 6 x 1 do Al Hilal sobre o Al-Jazira, que aconteceu em 2021.

Coman comemora gol do Bayern contra o Auckland (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Outro feito importante do Bayern nessa partida foi o de ter marcado o primeiro gol do Mundial de Clubes do atual formato. De cabeça, Coman, aos seis minutos de jogo, entrou para a história como o primeiro jogador a balançar as redes da nova Copa do Mundo de Clubes.