Manchester City garante premiação milionária com vitória no Mundial; veja valor

O Manchester City venceu o Wydad Casablanca pelo placar de 2 a 0 na estreia do Mundial de Clubes, na tarde desta quarta-feira (18). Além dos três pontos garantidos no grupo G da competição, o clube inglês faturou uma bolada em premiações com a vitória.

Manchester City comemora gol marcado contra o Wydad Casablanca pelo Mundial (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

Apenas pela participação, o Manchester City deve pode faturar até US$ 38,19 milhões (R$ 211,8 milhões), valor estimado dado aos europeus dependendo do ranking esportivo e comercial de cada clube.

Com a vitória sobre o Wydad Casablanca, o time de Guardiola garantiu US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões), montante distribuído pela UEFA para os clubes que vencerem suas partidas na fase de grupos.

Premiação do Mundial de Clubes

🔹 Premiação fixa por continente

Europa : entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi

: entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi América do Sul : US$ 15,21 mi

: US$ 15,21 mi Concacaf, Ásia e África : US$ 9,55 mi

: US$ 9,55 mi Oceania: US$ 3,58 mi

🔹 Bônus por desempenho

Vitória na fase de grupos : US$ 2 mi

: US$ 2 mi Empate na fase de grupos : US$ 1 mi

: US$ 1 mi Oitavas de final : US$ 7,5 mi

: US$ 7,5 mi Quartas de final : US$ 13,125 mi

: US$ 13,125 mi Semifinais : US$ 21 mi

: US$ 21 mi Vice-campeão : US$ 30 mi

: US$ 30 mi Campeão: US$ 40 mi

Como foi o jogo entre Manchester City e Wydad Casablanca?

Primeiro tempo

O Wydad Casablanca não suportou nem dois minutos sem sofrer gol. Com apenas um minuto completo na primeira etapa, Savinho puxou para o fundo, cruzou de direita e o goleiro soltou a bola no pé de Phil Foden, que não desperdiçou e abriu o placar de perna esquerda para o Manchester City. O time inglês não desacelerou, e quase ampliou com Marmoush aos oito.

Aos 31, o Wydad chegou com perigo e quase empatou o placar. Vitor Reis falhou, e Mailula saiu na cara do gol. O atacante se desequilibrou e chutou fraco para a defesa de Ederson. Aos 42, Doku ampliou para o Manchester City. Em escanteio cobrado por Foden, o belga se antecipou à marcação e mandou a bola para o fundo das redes para fazer 2 a 0 antes do intervalo.

Pep Guardiola conversa com Rico Lewis durante o intervalo (Foto: Charly Triballeu/AFP)

Segundo tempo

Após um início de segundo tempo morno, Doku roubou a bola depois de erro defensivo do Wydad aos 8 minutos, saiu cara a cara com o goleiro e finalizou, mas Benabid salvou os marroquinos. Depois desta grande chance, o jogo ficou do jeito que o Manchester City gosta. Guardiola rodou o time e trocou passes no campo de ataque sem pressa para definir as jogadas.

Haaland ainda teve a chance de fazer o seu ao 48 minutos da segunda etapa, mas desperdiçou a oportunidade cara a cara com o goleiro. O atacante norueguês veio do banco de reservas no segundo tempo.