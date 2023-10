Canais de mídia necessitam ser centrais digitais para os fãs do esporte

Estar presente em qualquer lugar a qualquer hora se tornou uma estratégia obrigatória para praticamente qualquer negócio, em especial após a pandemia do Covid-19. O esporte é ainda uma das indústrias que mais sustenta plataformas tradicionais como a TV linear e o rádio.



No entanto, foi ele também quem abriu frente para a popularização de novos meios de transmissão, como a TV fechada lá nos anos 90 e o streaming mais recentemente. Estar em multiplataformas como TV, telefone, notebook, videogames, smart tv e qualquer nova que venha por aí é fundamental para os canais se diferenciarem.



Estar atento às evoluções, aliás, é o que vai garantir a relevância da indústria para seus futuros consumidores. Aqui é importante destacar a importância crescente da geração Z. O esporte desfruta de ser cada vez mais uma atividade digital, característica fundamental para se conectar com uma geração nascida na era da Internet. O que mais as mídias podem fazer para influenciar esta geração?



+ Leia todas as colunas de Fábio Ritter no Lance! Biz



✔ Estar presente e participar das suas conversas através das redes sociais sem torná-las uma ferramenta de vendas;

✔ Integrar influenciadores independentes;

✔ Tornar divertida qualquer experiência com a marca do canal incluindo tecnologia de realidade aumentada, fantasy games, e outros jogos;

✔ Ser prontamente responsivo;

✔ Fornecer estatísticas detalhadas;

✔ Trazer odds e links para apostas;

✔ Criar conteúdos autênticos (às vezes quanto mais amadora a produção melhor);

✔ Ter apelo inclusivo e social;

✔ Destacar o esporte feminino;

✔ Possuir profissionais em sua equipe que representem o público que se busca atingir.



Buscar uma fatia da atenção do consumidor é um dos principais objetivos do profissional de marketing. Em um cenário de descentralização da produção de conteúdo, bem como da maior pulverização das transmissões, os canais esportivos precisam escolher e executar estratégias que os diferenciem na mente e comportamento do fã de esporte.



Os cinco pilares estratégicos sugeridos aqui – conteúdos exclusivos, conteúdos instantâneos, frentes facilitadoras, expansão para múltiplas plataformas e a implementação de ações para a geração Z – guiariam os canais a se transformarem em centrais digitais de conteúdo, atraindo os fãs com uma presença consistente e duradoura e tornando-se verdadeiros ecossistemas do esporte.



* Este texto é de inteira responsabilidade do autor e não reflete, necessariamente, a opinião do Lance!