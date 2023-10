Quais são os investimentos de Roberto Justus, sócio da SAF do Coritiba?

A compra da SAF do Coritiba pela Treecorp



A Treecorp é uma gestora de investimentos sediada em São Paulo. A empresa atua com o que o mercado financeiro chama de private equity, ou seja, investimentos em empresas já consolidadas.



Neste caso, o foco costuma estar em negócios que ainda possuem grande potencial para crescimento. Esta é a primeira vez que uma companhia dessa natureza se envolve com a compra de um clube de futebol no Brasil. Veja os principais pontos do negócio:



✔ Quitação total da dívida do clube, em torno de R$ 270 milhões

✔ Construção de um novo centro de treinamentos em Campina Grande do Sul, com investimento de R$ 100 milhões

✔ Mais R$ 450 milhões para operação (ao longo de 10 anos, de modo a garantir o investimento mínimo no futebol por ano)

✔ Reforma e modernização do estádio Couto Pereira, com R$ 500 milhões previstos